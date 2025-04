Le Hezbollah a présenté ses sincères condoléances au Vatican, aux fidèles de l’Église catholique du monde entier et à tous les chrétiens, en particulier à nos frères chrétiens au Liban et à l’ambassade papale sur place, à l’occasion du décès du pape de l’Église catholique, Jorge Mario Bergoglio (pape François), qui croyait en la paix, appelait au rejet des guerres et œuvrait avec une foi profonde pour inculquer les valeurs d’amour et de tolérance et pour construire des ponts entre les religions, les civilisations et les peuples afin d’établir le dialogue, la compréhension et la justice ».

Dans un communiqué, le Hezbollah a déclaré : « Le pape François, par ses prises de position inspirantes, a incarné l’esprit du dialogue interreligieux. Ses rencontres marquantes avec les autorités islamiques de Najaf et d’Al-Azhar ont marqué des étapes importantes qui ont allumé la flamme de l’amour et le message de fraternité humaine ».

Il a ajouté : « Ses positions franches appelant à la fin de l’agression israélienne sur la bande de Gaza (jusqu’au dernier moment de sa vie), sa condamnation des massacres auxquels notre peuple en Palestine est soumis, sa demande de fourniture d’aide humanitaire, sa reconnaissance officielle de l’État de Palestine, son soutien à la cause palestinienne, en plus de son soutien constant au Liban à toutes les étapes et sa condamnation de l’agression israélienne contre lui, incarnent la sincérité de son appel et son engagement envers les valeurs humanitaires qui rejettent l’injustice où que ce soit ».

Le communiqué a conclu : « Les Libanais, quelles que soient leurs confessions ou leurs origines, sont appelés à se souvenir des paroles du pape François, qui a décrit le Liban comme un message de grande signification, qui exprime un modèle de coexistence et d’unité nationale, et à puiser dans son esprit la sagesse et la force pour affronter les défis et résister aux tentatives de semer la discorde et la division dans notre pays bien-aimé, le Liban ».

Source: Médias