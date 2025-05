Trois opérations de résistance dans la bande de Gaza ont causé la mort de deux soldats israéliens et blessé 3 autres, samedi 3 mai.

Deux soldats de l’armée israélienne ont été tués et deux autres blessés samedi dans l’explosion d’un tunnel piégé à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé dimanche matin l’armée d’occupation israélienne.

Selon les premières conclusions de l’enquête militaire, rapportent les médias israéliens, les soldats Yahalom, opérant sous le commandement de la Brigade Golani, étaient en train de scanner l’entrée d’un tunnel à l’intérieur d’un bâtiment lorsqu’ils ont été soudainement touchés par une explosion.

Les médias israéliens ont rendu compte de 3 soldats blessés dans deux autres incidents survenus samedi : un réserviste du 7007ᵉ bataillon de la Brigade de Jérusalem a été grièvement blessé dans le nord de Gaza et 2 soldats du 46ᵉ bataillon de la 401ᵉ brigade du Corps Blindé Mécanisé ont été légèrement et modérément blessés par une explosion dans un campement militaire situé dans les quartiers de Daraj et Tuffah, à l’est de la ville de Gaza.

Selon les premières conclusions de l’enquête militaire, l’explosion aurait été causée par un obus de char qui aurait explosé prématurément lors de son tir. Une autre hypothèse envisagée est qu’un mortier aurait frappé la zone.

À ce jour, 416 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l’incursion terrestre menée contre la bande de Gaza.

« Le Hamas s’est réorganisé »

Samedi, l’armée israélienne a rappelé des dizaines de milliers de réservistes en vue d’une expansion de son offensive contre la bande de Gaza, ont rapporté samedi des médias israéliens. Ces réservistes devraient remplacer des appelés ou des soldats d’active à travers le pays ainsi qu’en Cisjordanie occupée afin que ceux-ci puissent être envoyés combattre à Gaza.

La chaîne israélienne Channel 14 a déclaré que la réalité dans la bande de Gaza exige un changement profond dans la doctrine de combat, ajoutant que le recrutement des forces, aussi bon soit-il, n’est pas suffisant. Le Hamas, selon l’aveu de la chaîne israélienne, « s’est réorganisé, a préparé des pièges explosifs et a recruté des forces ».

Dans ce contexte, elle a indiqué que l’armée israélienne doit prendre le contrôle des sites à l’intérieur de Gaza, maintenir le contrôle militaire sur la zone et empêcher le Hamas de réaliser des gains.

Pour sa part, le journal israélien Maariv a estimé que la reprise de la guerre à Gaza n’a pas donné les résultats escomptés, la pression militaire n’ayant pas réussi à obtenir la libération des captifs.

« Le fait de ne pas récupérer tous les otages équivaudrait à une défaite pour l’armée israélienne dans la bataille de Gaza », juge le quotidien.

Concernant la volonté d’Israël d’étendre la guerre, Maariv estime que l’entrée des forces israéliennes à Gaza est actuellement une affaire compliquée en raison de la présence d’ouvertures de tunnels piégés ce pourrait nuire aux prisonniers en raison de l’intensification des tirs.

Selon le journal, le Hamas comprend les limites de la puissance de l’armée israélienne dans une manœuvre majeure.

Un captif israélien blessé dans les raids israéliens

Samedi, les Brigades al-Qassam du Hamas ont diffusé une vidéo qui filme l’opération d’évacuation d’un captif israélien blessé dans un raid israélien sur Gaza.

Dans cet enregistrement de plus de quatre minutes apparaît un homme allongé, le crâne et le bras gauche couvert de bandages.

Parlant hébreu avec un accent russe, l’homme se présente comme « le prisonnier numéro 24 » et assure qu’il a été blessé dans un bombardement israélien.

Appel pour renverser le gouvernement

Samedi soir, des dizaines de milliers d’Israéliens se sont une nouvelle fois rassemblés à Tel-Aviv.

« Nous voulons que les otages rentrent à la maison [et] nous ne croyons pas que la guerre à Gaza aujourd’hui ait encore la moindre justification », a déclaré à l’AFP Arona Maskil, consultante de 64 ans.

Les familles de captifs ont réclamé le renversement du gouvernement car « c’est le seul moyen de ramener les otages ».

Dans un communiqué, elles ont accusé le Premier ministre de « sacrifier nos fils pour sauver son gouvernement » et d’allonger la durée de la guerre pour ses objectifs politiques.

Elles ont aussi critiqué la décision de mobiliser les réservistes « dont il découlera davantage de morts parmi nos fils ».

S’adressant au président américain Donald Trump, ces familles l’ont mis en garde contre « les duperies de Netanyahu ».

