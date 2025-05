Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baqaei, a affirmé mardi que « la date exacte du quatrième cycle de négociations irano-américaines n’a pas encore été déterminée, et nous suivons la proposition d’Oman de tenir les négociations au début de la semaine prochaine ».

Baqaei a souligné que « Oman déterminera la date et le lieu exacts du quatrième cycle de négociations entre l’Iran et les États-Unis ».

À son tour, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné « l’agression sioniste menée contre les infrastructures yéménites, en particulier l’aéroport de Sanaa, la centrale électrique et la cimenterie ».

Il a souligné que « le soutien américain et britannique à l’entité sioniste a encouragé cette entité à poursuivre ses crimes et ses attaques contre le Liban, la Syrie et le Yémen ».

Aujourd’hui, l’agence de presse iranienne Nour a rapporté que « le quatrième cycle de négociations indirectes irano-américaines se tiendra dimanche prochain dans la capitale omanaise, Mascate ».

Cela fait suite au report du quatrième tour de table à la suggestion du Sultanat d’Oman, dont le ministre des Affaires étrangères, Badr al-Busaidi, a annoncé le report de la réunion, qui était prévue samedi dernier et a été reportée pour des « raisons logistiques ».

Source: Médias