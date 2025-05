Des forces de la police d’occupation israélienne ont fermé, ce jeudi matin, deux écoles des Nations unies à Chouafat, a constaté un journaliste de l’AFP, l’agence onusienne tenant ces établissements confirmant la fermeture par ‘Israël’ de ses trois écoles dans ce camp de réfugiés palestiniens à l’Est d’AlQods occupée.

Les forces d’occupation israéliennes ont expulsé les enfants présents sur les lieux, dont beaucoup sont partis en pleurant, et placardé un ordre de fermeture indiquant que les écoles fonctionnaient illégalement en l’absence d' »autorisation », a constaté le photographe de l’AFP.

La gouverneure d’AlQods a déclaré dans un communiqué que la police d’occupation israéliennes ont pris d’assaut les cours et les environs de l’école, dans un contexte de tensions accrues et de craintes d’attaques contre les étudiants et les enseignants.

Le 8 avril, les autorités d’occupation ont émis une décision à l’encontre de trois écoles du camp de réfugiés de Chouafat et d’une école à Sur Baher, Silwan et Wadi al-Joz, interdisant à quiconque d’entrer dans le bâtiment scolaire après le 8 mai 2025, y compris les directeurs, les enseignants, le personnel et les parents.

L’UNRWA a déclaré que la mise en œuvre par l’occupation de sa décision de fermer les six écoles priverait 800 enfants de leur droit à l’éducation, ce qui constitue une violation des obligations d’Israël en vertu du droit international.

En octobre 2024, la Knesset israélienne a adopté une loi interdisant les activités de l’UNRWA en ‘Israël’.