Le guide suprême iranien l’Ayatollah Khamenei a appelé le monde musulman à ne pas laisser la question palestinienne sombrer dans l’oubli, soulignant la nécessité de faire face au génocide en cours commis par le régime israélien dans la bande de Gaza assiégée.

« Les politiques biaisées actuellement mises en œuvre dans le monde contre les nations visent à faire oublier les questions liées à la Palestine ; les nations musulmanes ne devraient pas permettre que cela se produise », a-t-il déclaré lors d’une audience à l’occasion de la Semaine du Travail et des Travailleurs en Iran, en présence de milliers de travailleurs iraniens venus de tout le pays.

« À travers diverses rumeurs, différents types de déclarations, et en soulevant de nouveaux sujets, hors de propos et dénués de sens, ils tentent de détourner l’attention de l’affaire palestinienne. Les esprits ne doivent pas être détournés de la question palestinienne », a-t-il fait remarquer.

En allusion au soutien sans faille de l’Occident à Israël dans ses atrocités à Gaza, l’Ayatollah Khamenei a appelé la communauté internationale à se lever et à affronter le régime occupant et ses protecteurs.

« Le crime commis par le régime sioniste à Gaza, en Palestine, ne peut être ignoré. Le monde entier doit s’y opposer », a-t-il réitéré.

Il faut s’opposer non seulement au régime sioniste lui-même, mais aussi à ses soutiens », a-t-il réaffirmé.

Le Leader de la Révolution islamique a également réitéré que les États-Unis et leurs alliés, comme la Grande-Bretagne, sont complices de l’oppression du peuple palestinien par le régime israélien, en particulier à Gaza et que malgré des déclarations publiques qui peuvent paraître critiques, ces pays soutiennent activement Israël.

« Les Américains, au sens propre du terme, apportent leur soutien [au régime israélien] ; aujourd’hui, sur le plan politique, certaines déclarations et certains propos laissent penser le contraire, mais ce n’est pas la réalité », a-t-il fait savoir.

Et de conclure : « La vérité est que la nation opprimée de Palestine, le peuple opprimé de Gaza, affrontent aujourd’hui non seulement le régime sioniste, mais aussi les États-Unis et la Grande-Bretagne. »

Source: Press TV