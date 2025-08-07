Le cabinet de sécurité israélien devrait approuver ce jeudi un plan d’invasion de la bande de Gaza, selon des informations révélées mercredi par l’ensembles des médias israéliens.

Cette offensive militaire d’envergure marquerait une escalade significative dans la guerre génocidaire en cours contre la bande de Gaza.

Pour le quotidien israélien Maariv, « la plupart des captifs israéliens seront tués par leurs ravisseurs ou par des frappes aériennes en cas d’approbation de l’offensive militaire israélienne. En plus de la mort d’un grand nombre de soldats israéliens ».

L’offensive pourrait s’étendre sur plusieurs mois, nécessitant une mobilisation massive des réservistes, a en outre rapporté la télévision israélienne i24.

Le chef d’état-major de l’armée d’occupation, Eyal Zamir, avait initialement exprimé ses réticences face à ce plan, craignant pour la vie des captifs et l’épuisement des forces armées.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a présidé mardi une réunion sécuritaire de trois heures, semble déterminé à avancer vers « la conquête de la bande de Gaza ». La décision finale sera prise lors de la session du cabinet prévue ce jeudi soir.

Le plan principal vise l’occupation de la ville de Gaza et des camps centraux sur une période estimée à cinq mois.

Pour la première fois, l’armée d’occupation pénétrerait dans les camps du centre sous prétexte de frapper les derniers bastions de la Résistance à Gaza.

L’objectif affiché est de repousser la population gazaouie vers le sud, dans la région de Mawasi, pour potentiellement faciliter leur transfert de Gaza.