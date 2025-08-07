Dans une première accusation directe portée par un haut fonctionnaire de l’UE, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Teresa Ribera, a déclaré que les déplacements et les massacres perpétrés dans la bande de Gaza « ressemblent fortement à un génocide ».

Dans une interview accordée à Politico, Mme Ribera a déclaré : « S’il ne s’agit pas d’un génocide, cela ressemble beaucoup à la définition utilisée pour l’exprimer. »

Mme Ribera, deuxième plus haute fonctionnaire de la Commission européenne après la présidente Ursula Von der Leyen, est membre du Parti socialiste espagnol. Elle est notamment chargée des questions climatiques et antitrust, mais ne s’occupe pas de la politique étrangère de l’UE.

« Ce que nous voyons, c’est que des populations spécifiques sont ciblées, tuées et condamnées à la famine », a ajouté Ribera dans l’interview.

Des organisations humanitaires internationales avaient accusé en juillet l’Union européenne de ne pas s’attaquer à la famine à Gaza, et de se contenter de « déclarations vaines ».

Ces organisations dont Oxfam, Amnesty International, Save The Children ont réclamé des sanctions contre Israël dont « la suspension de l’accord de partenariat » en raison de violations qu’il commet contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Source: Médias