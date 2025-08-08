La chaîne de télévision vénézuélienne La Guaina a rapporté, citant des sources officielles, que « la dirigeante d’extrême droite vénézuélienne Maria Machado se cache dans l’ancienne ambassade des États-Unis ».

Les sources ont ajouté que « depuis sa cachette, Machado dirige plusieurs attentats terroristes au Venezuela, dont l’attentat manqué de la Plaza Venezuela ».

La procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a annoncé vendredi « avoir porté à 50 millions de dollars la récompense pour toute information menant à l’arrestation du président Nicolás Maduro, accusant ce dernier de collaborer avec des groupes criminels ».

Le Venezuela, pour sa part, a rejeté cette initiative, la qualifiant de « canular le plus ridicule jamais vu ». Le ministre des Affaires étrangères, Ivan Gil, a déclaré via Telegram que « son pays a dévoilé des complots terroristes orchestrés par Washington, tandis que Washington recourt à un cirque médiatique pour apaiser l’extrême droite vaincue au Venezuela ».

Il convient de noter que Washington a précédemment offert une récompense de 25 millions de dollars pour toute information sur Maduro, avant de la doubler lors de sa dernière annonce.

L’Iran condamne la menace américaine contre le Venezuela

Dans ce contexte, le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné « l’ingérence américaine dans les affaires intérieures du Venezuela », qualifiant la menace américaine contre le Venezuela de « honteuse et affirmant sa solidarité avec le gouvernement et le peuple vénézuéliens ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a également considéré la menace américaine comme « la preuve la plus flagrante de l’addiction des décideurs de Washington à des politiques hostiles », ajoutant que « ce comportement dangereux porte atteinte aux fondements moraux des Nations Unies »

Source: Médias