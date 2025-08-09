Plan d’occupation de Gaza: Téhéran accuse Israël de « nettoyage ethnique » – Site de la chaîne AlManar-Liban
samedi , août 9 2025
Franjieh met en garde contre la précipitation vers le désarmement : certains intérêts convergent avec ceux « d’Israël »
Yémen : Les forces armées attaquent l’aéroport de Ben Gorion, Beersheba et Ashkelon
Venezuela : Une dirigeante d’extrême droite se cache dans l’ancienne ambassade des États-Unis et dirige des attentats terroristes
Macron doit « se préparer son cercueil », menace un rabbin français (Vidéo)
Le plan israélien d’occuper toute Gaza doit avoir des « conséquences » sur ses relations avec l’UE, dit le président du Conseil
Le Hamas avertit l’occupation: l’aventure criminelle d’occuper Gaza coûtera cher et ne sera pas une promenade
Hamas: Nous appelons les Nations Unies, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale à prendre des mesures urgentes et à demander des comptes aux dirigeants de l’occupation
Hamas : Nous appelons les Nations Unies, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ce plan
Hamas : Nous tenons l’administration américaine entièrement responsable des crimes de l’occupation, car elle fournit une couverture et un soutien direct à son agression
Hamas : Nous avertissons l’occupation criminelle que cette aventure criminelle lui coûtera cher et ne sera pas une promenade
Plan d’occupation de Gaza: Téhéran accuse Israël de « nettoyage ethnique »
9 août 2025
Articles liés
« Aucune intention » des États-Unis de reconnaître un État palestinien, selon Vance
Gaza: Berlin annonce suspendre les exportations des armes qu’Israël pourrait utiliser à Gaza
La Chine se dit « gravement inquiète » du plan israélien de contrôle militaire de Gaza
