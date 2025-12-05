Bombardements israéliens contre l’est de la ville de Gaza et de Khan Younis – Site de la chaîne AlManar-Liban
عربي
En
Es
Leb. Communication Grp
Al Manar TV
À propos
Contact
Archives
vendredi , décembre 5 2025
Menu
Moyen-Orient
Monde arabe
Monde islamique
Asie et Afrique
Amérique et Europe
Services
Accueil
Articles
Hezbollah
Fréquences d'al-Manar TV
En direct
Hamas : La mort d’Abou Shabab est le sort réservé à tout traître à son peuple et à sa patrie
Une nouvelle frappe américaine contre une embarcation dans l’océan Pacifique : 4 morts
Iran: Le CGRI entame un exercice militaire d’envergure dans le golfe Persique
La Chine rejette fermement la réponse évasive de la Première ministre japonaise selon laquelle « sa position sur Taiwan reste inchangée » (porte-parole)
Cheikh Muwaffaq Tarif s’exprime sur la protection accordée par Trump au président Ahmad al-Charaa et évoque une « situation grave » potentielle
Liban : Des frappes israéliennes ciblent des bâtiments dans les districts de Tyr, Nabatieh et Bint Jbeil, au sud du pays
Poutine depuis l’Inde : New Delhi est un partenaire fiable et les livraisons de pétrole russe à ce pays se poursuivront
Irak : Le Comité de gel des fonds terroristes mentionne exclusivement des entités liées à Daech et Al-Qaïda
Les USA déploient en urgence en Asie de l’Ouest des drones de surveillance construits selon un modèle iranien
Le Leader expose la vision de l’islam sur les droits et la dignité de la femme
Bombardements israéliens contre l’est de la ville de Gaza et de Khan Younis
Depuis 2 heures
5 décembre 2025
Bref
Commentaires
Articles liés
Nouvelle frappe américaine dans le Pacifique en pleine polémique sur l’offensive militaire de Trump
Cisjordanie: les militaires et les colons israéliens ont mené 2144 attaques contre les Palestiniens en novembre 2025
L’armée d’occupation étend son agression contre le nord de la Cisjordanie et lance un assaut à Qalqilya
X
Urgent
Brésil
Canada
France
GB
Russie
Afrique du sud
Chine
Congo
Côte d’Ivoire
Deux Corées
Inde
Japon
Irak
Ligue arabe
Algérie
Libye
Maroc
Mauritanie
Arabie saoudite
Bahreïn
EAU
Koweit
Oman
Qatar
Afghanistan
Bengladesh
Iran
Kirghizstan
Mali
Nigéria
Pakistan
Egypte
Entité sioniste
Jordanie
Liban
Palestine
Secrétaire général du Hezbollah
Sénégal
Syrie
Tunisie
Turquie
UE
Ukraine
USA
Venezuela
Vietnam
Yémen
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
plus...
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
plus...