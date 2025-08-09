La Russie confirme un sommet Poutine-Trump le 15 août en Alaska – Site de la chaîne AlManar-Liban
Iran : le plan d’occupation de la ville de Gaza révèle l’intention spécifique d’Israël de commettre un génocide
Répression des libertés: Trump réclame un milliard de dollars à l’Université de Californie
« Tous les Israéliens sont des colons », affirme Rima Hassan
Malgré les critiques, ‘Israël’ se prépare à occuper Gaza-Ville
Député Raad : « La décision de retirer les armes est improvisée et non souveraine… les rendre équivaut au suicide »
Franjieh met en garde contre le désarmement de la résistance : certains intérêts convergent avec ceux « d’Israël »
Yémen : Les forces armées ont visé l’aéroport de Ben Gourion, Beersheba et Ashkelon
Venezuela : Une dirigeante d’extrême droite se cache dans l’ancienne ambassade des États-Unis et dirige des attentats terroristes
Macron doit « se préparer son cercueil », menace un rabbin français (Vidéo)
Le plan israélien d’occuper toute Gaza doit avoir des « conséquences » sur ses relations avec l’UE, dit le président du Conseil
La Russie confirme un sommet Poutine-Trump le 15 août en Alaska
9 août 2025
Marco Rubio accuse Emmanuel Macron d’avoir torpillé les négociations avec le Hamas
Le fonds souverain norvégien prépare des mesures sur ses investissements en ‘Israël’
L’Iran salue l’accord Arménie-Azerbaïdjan, met en garde contre toute « intervention étrangère »
