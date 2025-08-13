Brésil : une explosion dans une usine d’explosifs dans l’État du Paraná fait 9 morts. Causes inconnues. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Larijani : Les Libanais doivent faire la distinction entre amis et ennemis et savoir que la Résistance est un atout…
Larijani : L’Iran n’a absolument aucune intention d’interférer dans les affaires du Liban ou de tout autre pays. Ce n’est pas nous qui intervenons, mais les USA.
Larijani : Par le biais de faux médias, ils veulent confondre entre amis et ennemis. Votre ennemi, c’est Israël, qui a agressé le Liban.
L’Europe se prépare à la guerre en développant ses usines de défense plus rapidement que d’habitude
Netanyahu se sent investi d’une « mission historique et spirituelle pour la vision du Grand Israël »
Gaza : 10 martyrs suite aux tirs israéliens visant des Palestiniens en quête d’aide alimentaire près d’un centre d’aides à Khan Younes (Correspondant d’AlManar)
Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a appelé Netanyahu à limoger le chef d’état-major Eyal Zamir s’il ne dissout pas le groupe consultatif qu’il a formé.
Un contrôleur aérien suspendu à Paris-CDG pour avoir dit « Free Palestine » à l’équipage israélien d’un vol El Al
Kurdistan d’Irak: un chef de file de l’opposition arrêté
Nouvelle-Zélande: le Premier ministre accuse Netanyahu d’avoir « perdu la tête »
Brésil : une explosion dans une usine d’explosifs dans l’État du Paraná fait 9 morts. Causes inconnues.
Depuis 5 heures
13 août 2025
Bref
Commentaires
L’armée d’occupation israélienne « approuve » le nouveau plan d’occupation de Gaza
L’Iran prêt à développer la coopération militaire et de défense avec l’Afrique du Sud (chef d’état-major des forces armées)
Poutine et Kim Jong Un s’engagent à « renforcer » leur coopération
