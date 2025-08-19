La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a annoncé lundi que « tout scénario impliquant une présence militaire de l’OTAN en Ukraine est inacceptable ».

Zakharova a déclaré : « La Russie appelle Londres à renoncer à ses manœuvres géopolitiques dangereuses et à ne pas entraver le travail des négociateurs russes et américains ».

Zakharova a également souligné que « tout scénario impliquant une présence militaire de l’OTAN présageait des conséquences imprévisibles ».

La Coalition des volontaires, qui soutient l’Ukraine, avait précédemment annoncé sa volonté d’envoyer une « force multinationale de dissuasion » en Ukraine après la cessation des hostilités.

Les dirigeants ont affirmé leur détermination à aider l’Ukraine et ont salué l’engagement du président américain Donald Trump à fournir des garanties de sécurité à l’Ukraine. La Coalition des volontaires jouera un rôle clé dans cet effort, notamment par le biais de la force multinationale.

