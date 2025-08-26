La République arabe syrienne a salué la décision du Département du Trésor américain « de retirer la Syrie des listes de sanctions du Code fédéral des lois, en application des ordres du président américain Donald Trump ».

Damas a affirmé que « cette mesure constitue une avancée positive qui aura un impact positif sur la situation humanitaire et économique du peuple syrien, facilitera les échanges commerciaux et financiers, et lèvera les restrictions sur les exportations américaines vers la Syrie ».

Le gouvernement syrien a indiqué que « cette décision coïncide avec la visite d’une deuxième délégation officielle du Congrès américain à Damas, marquant le début d’une nouvelle phase dans les relations bilatérales fondées sur le respect mutuel et un dialogue constructif ».

Le président syrien par intérim, Ahmad al-Sharaa (alias Golani), a reçu la délégation américaine, composée de la sénatrice Jeanne Shaheen, membre de la commission des relations étrangères du Sénat du New Hampshire, et du représentant Joe Wilson, membre de la commission des relations étrangères du Sénat de Caroline du Sud, et membre de la commission des forces armées du Sénat de Caroline du Sud. Ils étaient accompagnés de l’envoyé spécial du président américain, Thomas Barrack.

La partie syrienne était représentée par les ministres de la Défense, de l’Intérieur, des Affaires sociales et du Travail.

Les discussions ont mis en évidence le soutien croissant du Congrès américain aux mesures visant à lever totalement les sanctions contre la Syrie, notamment l’abrogation de la loi César avant la fin de l’année.

Pour sa part, M. Sharaa a salué ces efforts, soulignant que « les récents développements constituent une voie concrète qui sert les intérêts du peuple syrien et renforce la stabilité dans la région ».

Le sénateur Shaheen a discuté avec le président syrien « de l’évolution de la situation sécuritaire et d’autres priorités américaines en Syrie », soulignant « l’importance de soutenir les droits des Syriens de diverses origines ethniques et religieuses ».

Damas a affirmé son engagement à poursuivre le dialogue et la coopération avec tous les partenaires internationaux, sur la base de la souveraineté et du respect mutuel, afin de servir la stabilité et la prospérité du peuple syrien et des peuples de la région.

Parallèlement, la délégation américaine a rencontré le général Mazloum Abdi, commandant des Forces démocratiques syriennes (FDS), ainsi qu’un groupe de chefs religieux et de représentants de la société civile lors d’une conférence sur la paix et le dialogue organisée dans un monastère chrétien.

