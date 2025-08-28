Le ministère yéménite de la Défense à Sanaa a démenti jeudi les accusations de l’occupation israélienne selon lesquelles les dirigeants du mouvement Ansarullah auraient été pris pour cible et assassinés lors de la récente agression contre la capitale, Sanaa.

Une source officielle du ministère a déclaré à l’agence de presse yéménite Saba: « La nouvelle vague d’agression sioniste est un échec, comme les précédentes, et les opérations yéménites de soutien à la résistance palestinienne ne cesseront pas tant que l’agression ne cessera pas et que le siège israélien sur Gaza ne sera pas levé ».

La source a indiqué que « ce qui se passe est un ciblage de biens civils et de l’ensemble du peuple yéménite en raison de leur soutien à Gaza, qui est soumise au génocide et à la famine au vu et au su de tous ». Elle a souligné que « le peuple yéménite et ses dirigeants ne se laisseront pas intimider par les menaces ou les frappes aériennes, mais renforceront plutôt leur détermination et leur résilience ».

Dans ce contexte, une source militaire de haut rang a souligné à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « la guerre psychologique et de propagande de l’ennemi est inefficace et n’aura aucun impact sur le déroulement des opérations », affirmant que « l’entité ennemie présente son récit avec une grande confusion ».

La source a ajouté que « le peuple yéménite et les masses du monde arabe et musulman ne croient pas au discours de l’ennemi ; ils se fient plutôt aux déclarations de l’armée yéménite ».

Bureau politique d’Ansarullah : L’entité ennemie a une fois de plus prouvé son échec en matière de renseignement et d’armée

De son côté, Mohammed al-Farah, membre du Bureau politique d’Ansarullah, a déclaré que « la récente agression israélienne contre Sanaa est une agression ratée qui a visé des zones densément peuplées et civiles », la qualifiant de « criminalité manifeste et agression directe contre des biens civils ».

Al-Farah a souligné que « par ces attaques, l’ennemi israélien démontre son agressivité et sa criminalité contre l’ensemble du peuple yéménite, et témoigne d’un désir complexe de vengeance contre tous ». Il a ajouté que « ce qui s’est passé et les attaques qui l’ont précédé ont été menées avec le feu vert des États-Unis, et que l’entité israélienne n’aurait pas pu agir avec une telle sauvagerie dans notre région sans le soutien et l’appui des États-Unis et de l’Occident ».

Il a noté que « la position du Yémen en faveur du peuple palestinien à Gaza ne changerait pas », affirmant : « Nous ne nous arrêterons pas tant que l’agression ne cessera pas et que le siège de Gaza ne sera pas levé ». Il a ajouté que Sanaa « s’efforcera de faire davantage pression sur l’occupation pour qu’elle mette fin à son agression contre la bande de Gaza ».

Al-Farah a appelé les peuples des nations arabes et islamiques à adopter des positions concrètes et sérieuses face à cette entité qui verse le sang d’innocents sans respecter aucune convention, norme ou loi.

Il a également exprimé l’espoir que « les peuples arabes et islamiques prennent conscience du degré de complicité des Nations Unies, qui n’agissent que lorsque le danger menace l’entité israélienne, les USA et l’Occident ». Il a souligné « l’importance de ne pas se laisser tromper par les illusions de la protection internationale et du Conseil de sécurité, qui les conduiraient à abandonner leurs armes et leurs moyens de pouvoir ».

Dans ce contexte, le directeur du bureau d’Al-Mayadeen au Yémen a indiqué que « la récente attaque contre Sanaa a apparemment été menée depuis la mer et qu’aucun avion de guerre n’a été entendu, alors que des informations faisaient état d’une maison vide appartenant à Ali Mohsen al-Ahmar.

Il a ajouté que « des sources militaires ont confirmé qu’aucun militaire yéménite ni aucun responsable du ministère de la Défense n’avaient été blessés ».

Source: Médias