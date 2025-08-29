Jeudi, le Conseil de sécurité de l’ONU a voté à l’unanimité un projet de résolution prolongeant le mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) jusqu’au 31 décembre 2026. Il s’agira de la dernière prolongation de la présence de la force onusienne dans le pays.

Cette prolongation est d’une durée d’un an et quatre mois, après laquelle un retrait progressif et sécurisé débutera fin 2026 sur une période d’un an.

La résolution stipule plusieurs tâches que la FINUL sera chargée de mettre en œuvre, « en coopération et en consultation avec le gouvernement libanais, pendant la période de retrait ».

Parmi ces tâches figurent : « assurer la sécurité du personnel, des installations, des convois, du matériel et du personnel associé des Nations Unies ; maintenir une connaissance de la situation à proximité des positions de la FINUL ; et contribuer à la protection des civils ».

La résolution demande également au Secrétaire général des Nations Unies d’envisager « des options pour la mise en œuvre future de la résolution 1701 après le retrait de la FINUL, notamment une assistance en matière de sécurité et de surveillance de la Ligne bleue ».

La résolution appelle « à la pleine mise en œuvre de la résolution 1701, exprimant sa « profonde préoccupation face aux violations continues de cet accord, notamment les frappes aériennes et l’utilisation de drones sur le territoire libanais, une mention que les États-Unis ont cherché à supprimer lors des négociations ».

La résolution réitère « son appel à Israël pour qu’il retire ses forces des cinq positions qu’il continue d’occuper au Sud-Liban » et souligne « la nécessité d’étendre l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire, conformément aux résolutions internationales précédentes et à l’Accord de Taëf, afin qu’il n’y ait pas d’autres armes que celles de l’État et d’autre autorité que celle du gouvernement ».

La résolution appelle également « la communauté internationale à intensifier son soutien aux Forces armées libanaises en fournissant des équipements et des financements pour assurer leur déploiement efficace et durable, en activant le mécanisme prévu par les accords de cessation des hostilités entre le Liban et Israël, et en coopérant avec la FINUL pour assurer la pleine mise en œuvre ».

