Un responsable du ministère syrien de l’Énergie a déclaré à Reuters que « la Syrie a exporté lundi 600 000 barils de pétrole brut lourd depuis le port de Tartous, sa première exportation officielle depuis 14 ans, dans le cadre d’un accord avec Pserv Energy ».

Ce responsable a expliqué que « l’entreprise est liée à BP Energy, une société internationale de négoce de pétrole, et que la cargaison a été transportée à bord du pétrolier Nissos Christiana ».

Il a confirmé que « le pétrole provenait de plusieurs gisements syriens, sans préciser lesquels », selon Reuters.

L’agence a indiqué que « la Syrie exportait 380 000 barils par jour en 2010, avant le déclenchement de la guerre qui a duré près de 14 ans. Les sanctions américaines et européennes pendant la guerre ont rendu les importations et les exportations plus difficiles ».

Selon le rapport, « la Syrie a également signé un protocole d’accord de 800 millions de dollars avec DP World pour développer et exploiter un terminal polyvalent au port de Tartous, après avoir annulé un contrat précédent avec une société russe qui a géré le port sous l’ancien président Bachar al-Assad ».

