Des sources locales du gouvernorat d’Alep ont signalé « qu’un véhicule militaire chargé d’armes a explosé dans une forge du quartier d’Al-Mashhad, à Alep », selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Selon les informations, l’explosion a fait au moins un blessé, semant la panique parmi les habitants de ce quartier densément peuplé.

Selon les sources, « l’explosion s’est produite alors qu’un forgeron effectuait des travaux de maintenance et de soudure ».

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a mis en garde « contre la prolifération continue d’armes et de munitions dans les zones civiles et le risque croissant d’incidents similaires susceptibles d’entraîner des pertes en vies humaines et des blessures parmi les civils ».

Source: Médias