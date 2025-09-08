Des sources hospitalières de Gaza ont indiqué que « 52 Palestiniens ont été tués par des tirs de l’armée d’occupation israélienne depuis l’aube de dimanche, dont 48 à Gaza-ville et dans le nord de la bande de Gaza ».

Selon la défense civile à Gaza, l’armée d’occupation a aussi détruit à Gaza-ville 50 bâtiments entièrement, 100 partiellements ainsi que 200 tentes qui se trouvaient dans leurs alentours.

« Nos équipes sont épuisées en raison de l’intensité des raids », a-t-il ajouté, assurant que « ce jour est le plus difficile de la guerre ».

Ont été réduits en miettes les 2 bâtiments d’al-Rou’ya, formés de sept étages chacun et comprenant plus de 30 appartements.

Avant de les cibler, les forces de l’occupation israélienne ont lancé un avertissement d’évacuation. Elles ont également averti les habitants des tentes adjacentes du bâtiment et leur ont demandé de partir immédiatement.

L’occupation a prétendu que « les immeubles visés abritaient des infrastructures pour le Hamas, à l’intérieur et à proximité ».

Par ailleurs, l’armée d’occupation a annoncé que « la brigade Nahal a fait exploser un réseau de tunnels de plusieurs centaines de mètres de longueur dans le quartier de Zeitoun à Gaza, au nord de la bande de Gaza ».

La chaîne de télévision israélienne a également rapporté que « l’armée a décidé d’accorder une période de retraite aux forces régulières en prévision de la bataille pour l’occupation de la ville de Gaza », précisant que « ces forces effectueront un entraînement militaire avant de reprendre le combat dans la ville ».

Bombardements continus

« Les forces d’occupation ont aussi bombardé le siège du club sportif Al Jazeera, qui abrite des personnes déplacées dans le centre de la ville de Gaza » a rapporté la chaine satellitaire qatarie al-Jazeera.

Le Croissant-Rouge palestinien a signalé que « 15 personnes, dont des enfants, ont été blessées lors de ces bombardements ».

L’aviation de l’occupation israélienne a également lancé des frappes aériennes, détruisant plusieurs habitations et une mosquée dans le quartier d’Al-Daraj et le quartier d’Al-Nafaq à Gaza.

Les frappes aériennes ont causé des dégâts matériels dans les zones ciblées par les frappes israéliennes.

A noter que plusieurs véhicules militaires israéliens se sont infiltrés à l’est du quartier de Birkat al-Sheikh Radwan, au nord de la ville de Gaza, et détruit systématiquement les habitations restantes.

9 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués et plus de 20 autres blessés lors d’une frappe aérienne israélienne visant l’école Al-Farabi, qui accueille des personnes déplacées dans le quartier de Yarmouk, au centre de la ville de Gaza.

Un enfant blessé devant l’hôpital al-Chifa à Gaza-ville

Des ambulances ont transporté les corps des martyrs et des blessés à l’hôpital Al-Chifa et à l’hôpital de campagne du Croissant-Rouge.

« Nous ne partirons pas! »

Malgré ces bombardements intensifs, les Gazaouis refusent de quitter la bande de Gaza.

Selon des sources locales , « Israël » rase des carrés résidentiels au cœur de la ville, érodant simultanément ses frontières Nord et Est ! Il largue des tonnes d’explosifs à un rythme effréné dans les zones les plus densément peuplées de personnes déplacées, les forçant à fuir à nouveau vers le sud. Il tente de les convaincre qu’aucun pâté de maisons à Gaza n’est plus sûr et applique le principe du déplacement et de l’expulsion par la destruction ».

Sur X, Yosra Aklouk poursuit: « Dans le quartier détruit de Zeitoun, des gens affirment, assis dans les décombres de leurs maisons après avoir tout perdu : « Nous ne partirons pas au sud. Ce n’est pas par pure obstination. Il n’y a pas de place pour leurs tentes là-bas, ni de sécurité, ils n’ont même pas d’argent pour payer le voyage. Les gens n’ont plus rien à perdre , plus rien qui puisse les faire fuir ! »

Dans la vidéo ci-dessous, un homme blessé, allongé à côté d’un martyr, jure par Allah qu’il ne quittera Gaza que pour aller au paradis.

Une source ambulancière et des services d’urgence a signalé que « 6 Palestiniens ont été tués et d’autres blessés lors d’une frappe aérienne israélienne sur une maison dans le quartier d’Al-Shanti, au nord de la ville de Gaza ».

Une source à l’hôpital al-Maamadani (St Baptiste) a signalé que « 2 Palestiniens ont été tués et d’autres blessés lors d’une frappe aérienne israélienne sur une maison dans le quartier d’Al-Zarqa, au nord-est de la ville ».

Deux autres Palestiniens ont été tués lors d’une frappe aérienne israélienne sur une maison dans le quartier d’Al-Daraj, au centre de la ville.

L’armée de l’occupation israélienne a également lancé deux frappes aériennes sur deux maisons dans les quartiers de Batn Al-Sameen et de Jourat Al-Aqad à Khan Younis, au sud de la bande de Gaza.

Position du Hamas

Le Hamas a condamné le ciblage continu des civils et des infrastructures par l’occupation dans la ville de Gaza et dans toute la bande de Gaza, déclarant dans un communiqué que « l’ennemi poursuit ses massacres et son génocide, au mépris flagrant de la volonté internationale et des appels à l’arrêt de la guerre ».

Il a ajouté que « l’inaction injustifiée et persistante de la communauté internationale fournit au criminel de guerre Netanyahu une couverture pour poursuivre ses massacres et son génocide ».

Il a également renouvelé « son appel aux Nations Unies et aux pays arabes et islamiques pour qu’ils prennent des mesures efficaces afin de protéger le peuple palestinien contre la menace de génocide et de déplacement ».

Il convient de noter que depuis le 7 octobre 2023, « Israël », avec le soutien des États-Unis, commet un génocide à Gaza, via des massacres, la famine, des destructions et des déplacements forcés, ignorant tous les appels internationaux et les injonctions de la Cour internationale de Justice réclamant d’y mettre fin.

Selon un récent bilan, ce génocide a fait 64 368 morts et 162 367 blessés, principalement des enfants et des femmes, plus de 9 000 disparus, des centaines de milliers de déplacés et une famine qui a coûté la vie à 387 Palestiniens, dont 138 enfants.

Source: Médias