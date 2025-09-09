L’armée d’occupation israélienne a annoncé lundi soir « la mort de quatre soldats israéliens du 52e bataillon de la 401e brigade lors d’un combat dans le nord de la bande de Gaza ».

« Vers 6h00 (3h00 GMT), un groupe de trois terroristes est arrivé au poste de l’armée israélienne près de Sheikh Radwan, dans le nord de Gaza », a précisé l’armée dans un communiqué. « Les terroristes ont lancé un engin explosif sur un char de l’armée israélienne. L’engin a explosé, tuant les quatre soldats qui se trouvaient dans le char à ce moment-là », indique le communiqué de l’armée d’occupation.

Un autre soldat a été légèrement blessé lors de l’échange de tirs qui a suivi, a ajouté l’armée.

Selon le communiqué, deux des trois attaquants palestiniens avaient été « touchés ».

Seuls trois des soldats décédés ont été identifiés, le nom du quatrième n’ayant pas encore été autorisé à être publié.

Selon une enquête préliminaire publiée par le journal Yediot Ahronoth, « les hommes armés sont parvenus à un char et ont tiré sur son commandant, qui sortait la tête par l’écoutille ouverte. Ils ont ensuite lancé un engin explosif à l’intérieur du char, tuant quatre soldats ».

La radio de l’armée d’occupation israélienne a rapporté que les combattants palestiniens ont pu mener « leur attaque sur le site et s’approcher du char malgré le niveau d’alerte maximal ».

Commentant cette opération, le journal israélien Maariv a écrit: « Il s’agit des quatre premières victimes de l’opération Gideon 2, qui vise à occuper la ville de Gaza ».

Selon un bilan de l’AFP basé sur les données de l’armée d’occupation israélienne, 468 soldats ont été tués depuis le début de l’offensive terrestre de l’armée à Gaza le 27 octobre 2023.

Source: Médias