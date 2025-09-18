Le ministère libanais de la Santé a annoncé « la mort de deux personnes mercredi soir lors d’une frappe de drone israélienne sur le quartier d’Asira, à Baalbek, dans l’est du pays ».

Il y a deux jours, l’occupation a bombardé un bâtiment dans le quartier de Ksar Zaatar, à l’ouest de Nabatieh, au sud du Liban. Cette agression a fait 12 blessés, dont quatre enfants et sept femmes.

Cet incident s’inscrit dans le cadre de l’agression continue de l’occupation contre diverses régions libanaises et de son occupation de points dans le sud du pays, en violation du cessez-le-feu déclaré le 27 novembre 2024.

