Les forces d’occupation israéliennes et les groupes de colons poursuivent leurs agressions en Cisjordanie, attaquant des Palestiniens et leurs biens.

L’Agence de presse palestinienne a rapporté, dimanche à minuit, que deux jeunes hommes ont été blessés par des balles en caoutchouc lors d’un assaut des forces d’occupation israéliennes contre la localité de Ya’bad, à l’ouest de Jénine.

Le Centre palestinien d’information a en outre rapporté, dimanche, qu’un groupe de colons s’est emparé d’une maison dans la vieille ville d’AlKhalil Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée.

Les forces d’occupation ont également incendié une maison lors d’un raid sur le village d’Al-Mughayyir, au nord-est de Ramallah.

Par ailleurs, les forces d’occupation israéliennes ont lancé une campagne d’arrestations dans le camp de réfugiés de Balata, à l’est de Naplouse, parallèlement à leurs assauts en cours contre région orientale de la Cisjordanie.

Le président de l’Association des érudits palestiniens, Cheikh Mostafa Shawer, figurent parmi les détenus.

Et puis, dans le camp de réfugiés de Qalandia, au nord d’AlQods occupée, les forces d’occupation ont tiré des grenades lacrymogènes le long de la rue de l’Aéroport alors que des élèves se rendaient à l’école.

Ces agressions s’inscrivent dans une tentative d’intimidation visant à contraindre les Palestiniens à s’emparer de leurs terres en Cisjordanie.

Cela est devenu évident, dimanche, lorsque les autorités d’occupation ont distribué des permis d’entrée aux habitants de Beit Iksa, Nabi Samoel et du quartier de Khalayleh, en prévision du placement de ces zones sous leur contrôle, de sorte que l’entrée dans ces zones serait considérée comme une « entrée en Israël ».