Des sources syriennes locales ont rapporté que » les forces d’occupation israéliennes se sont infiltré dans la ville de Samdaniya-Ouest, dans la campagne centrale de Quneitra ».

Lundi, ces sources ont indiqué que « les forces israéliennes avaient installé un poste de contrôle après leur incursion », précisant que « cela coïncidait avec le survol d’un drone dans la zone ».

Il y a deux jours, les forces d’occupation israéliennes, composées de cinq véhicules militaires, se sont infiltré dans le village de Samdaniya-Est, dans la campagne de Quneitra, et ont installé un poste de contrôle pour contrôler les passants. Des soldats israéliens étaient déployés à proximité et des drones survolaient les lieux.

Depuis la chute de l’ancien régime le 8 décembre 2024, plusieurs zones de Syrie ont été la cible d’attaques israéliennes, notamment des incursions dans des villages frontaliers des campagnes de Deraa, Quneitra et Damas, ainsi que de frappes aériennes répétées

