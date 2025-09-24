Le chef d’État français Emmanuel Macron a affirmé, le mardi 23 septembre, face à Donald Trump que l’offensive militaire d’Israël à Gaza ne permet pas de démanteler le Hamas.

Les Israéliens « ont tué les principaux dirigeants du Hamas. Ça fonctionne. C’est une grande réussite, mais en même temps, vous avez autant de combattants du Hamas qu’au premier jour. Donc, cela ne fonctionne pas pour démanteler le Hamas. Ce n’est pas la bonne façon d’agir », a déclaré le Président français lors de leur rencontre bilatérale à New York.

Il a précisé la séquence qu’il juge nécessaire : « La libération de tous les otages, le cessez-le-feu et la reprise de l’aide humanitaire [dans la bande de Gaza]. Et nous avons besoin d’une perspective politique, c’est pourquoi nous avons pris cette décision sur la reconnaissance » de l’État de Palestine.

Donald Trump a, pour sa part, rejeté cette approche. « Je pense que cela honore le Hamas, et on ne peut pas faire cela à cause du 7 octobre », a lancé le président américain.

Il a rappelé vouloir « récupérer les otages » et « mettre fin à la guerre », tout en réaffirmant qu’il se plaçait « du côté d’Israël ».

Donald Trump a en outre indiqué préparer une réunion « très importante » avec plusieurs dirigeants de la région au sujet de Gaza, assurant qu’un « résultat rapide » était possible. « Nous allons mettre fin à la guerre, récupérer les otages, et nous les voulons tous », a-t-il insisté.

Cet échange intervient au lendemain de la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la France, que Macron défend comme partie d’une « perspective politique » indispensable.