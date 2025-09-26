C’est dans une salle presque vide que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prononcé son discours ce vendredi sur la tribune des Nations Unies.

La plupart des délégations des 189 pays du monde membres de cette organisation se sont retirés dès qu’il a entrepris de monter à la tribune.

En se retirant, la délégation iranienne a laissé sur son siège le portrait des enfants martyrs qui ont été tués pendant les 12 jours d’offensive israélienne contre ce pays le mois de juin dernier.

Des partisans pro israéliens qui semblent être venus en groupe à la tribune du public ont tenté de dissimuler cet affront en le couvrant d’applaudissements mais ils n’ont pu ni occulter les images de retrait des délégations en masse ni leurs huées. Des familles de captifs israéliens se sont rassemblés à l’extérieur du bâtiment de l’Onu.

Retrait de la délégation colombienne

En même temps, sur la place Times Sqare, non loin du siège de l’ONU à New York, des milliers de partisans pro palestiniens manifestaient contre la présence de Netanyahu, l’accusant de perpétrer un génocide à Gaza et réclamant la fin de la guerre.

Netanyahu isole Israël. Le monde change.

Selon le Hamas, le départ en masse de délégations, constitue un signe de « l’isolement d’Israël » en raison de la guerre à Gaza.

« Le boycott du discours de Netanyahu illustre, l’isolement d’Israël et les conséquences de sa guerre d’extermination » dans la bande de Gaza, a indiqué un porte-parole du Hamas, Taher al-Nounou, dans un communiqué.

Interrogé par la chaine libanaise d’information libanase al-Mayadeen, le secrétaire général du Mouvement de l’initiative nationale palestinienne Moustafa al-Barghouti a assuré que le discours de Netanyahu est rempli de mensonges qui placent la bourreau en victime ».

« Le monde change et Israël est de plus en plus isolée », a-t-il indiqué.

Selon Barghouti, « Netanyahu a entrainé Israël vers son plus grand isolement dans son histoire ». Et de conclure: » il sombre dans la folie, il ressemble dans son comportement au dirigeant nazi ».

Un discours lourd de tromperies

« Lorsque les diplomates étrangers quittent la salle l’un après l’autre au début du discours de Netanyahu ça veut dire qu’ils lui crachent non seulement au visage mais dans le visage d’Israël », a réagi la chaine israélienne 13.

Selon le chef de l’opposition israélienne Yaïr Lapid, l’expérience de Netanyahu aux Nations Unies montre devant le monde un « Premier ministre israélien épuisé et plaintif, dans un discours lourd de tromperie ». Lapid a noté que Netanyahu n’a pas présenté « son plan pour le retour des soldats kidnappés, ni proposé de solution pour mettre fin à la guerre, ni expliqué pourquoi le Hamas n’a pas encore été vaincu après deux ans ».

Il a souligné que le discours de Netanyahu « n’a fait qu’aggraver la situation d’Israël aujourd’hui ».

Le journaliste Ben Caspit a quant à lui réagi sur X: « Un discours historique devant des sièges historiques ».

Assurant avoir suivi « tous les discours prononcés par Netanyahu lors de forums internationaux depuis deux décennies », le correspondant de Channel 12 a déclaré : « Je ne me souviens pas d’un discours pire ou plus raté que celui-ci, même en termes de bégaiement et de manque de fluidité. »

Les répétitions récurrentes de Netanyahu

En effet, Netanyahu n’a fait dans son allocution que réitérer ses mêmes menaces, se vantant avec arrogance de ses batailles inachevées, notamment dans la bande de Gaza où il mène depuis deux ans une guerre génocidaire qu’il dit qu’elle est destinée à détruire le Hamas et à ramener les captifs israéliens.

« Pendant l’année passée, nous avons frappé les Houthis, y compris hier (jeudi), nous avons écrasé l’essentiel de la machine terroriste du Hamas, nous avons estropié le Hezbollah, en éliminant la plupart de ses dirigeants et une grande partie de son arsenal », a-t-il déclaré.

Désormais Israël « veut finir le travail » contre le Hamas « aussi vite que possible ». Selon lui, la victoire contre le Hamas rendrait la paix possible avec les Etats du monde islamique et arabe.

Israël évite les civil et nourrit les Gazaouis

Il a rejeté les accusations de « génocide » à Gaza, assurant nourrir la population du territoire palestinien et accusant de nombreux pays d’avoir « cédé » au Hamas.

« Prenez les accusations fausses de génocide, Israël est accusé de cibler des civils, mais rien n’est moins vrai », a-t-il assuré, soulignant qu’Israël prenait des mesures pour éviter les victimes civiles, et assurant ne pas affamer la population.

« Le Hamas utilise les civils comme boucliers humains et comme accessoire pour leur guerre de propagande dégoûtante contre Israël, propagande que les médias européens avalent tout cru », a-t-il ajouté, dénonçant également le fait que de nombreux pays ont « cédé » au Hamas en reconnaissant l’Etat de Palestine.

Carl Scaw, directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial de l’ONU, a averti dans une interview avec la chaine qatarie al-Jazeera que la famine a été confirmée dans la bande de Gaza, et que les enfants palestiniens meurent de faim dans des conditions de vie désastreuses, en particulier à l’approche de l’hiver.

Etat palestinien, Israël ne vous permettra pas

Netanyahu a poursuivi en indiquant que la création d’un Etat palestinien serait un « suicide national » pour Israël. C’est avec un ton hautain magistral qu’il s’est adressé aux dirigeants occidentaux.

« Voici un autre message pour les dirigeants occidentaux : Israël ne vous permettra pas de nous imposer un Etat terroriste. Nous ne commettrons pas un suicide national parce que vous n’avez pas le courage de faire face à des médias hostiles et les foules antisémites qui réclament le sang d’Israël », a-t-il déclaré.

« Le refus de l’Etat juif ne se limite pas au Hamas mais aussi à la présumée Autorité palestinienne. Les dirigeants en Occident m’ont dit que l’AP va réparer les choses mais cette autorité est corrompue », a-t-il dit aussi.

Sachant que Netanyahu est poursuivi en justice en Israël pour diverses affaires de corruption.

Et de sermonner ces dirigeants : « Votre décision honteuse encouragera le terrorisme contre les Juifs et les innocents partout dans le monde. »

Il a rappelé qu’un récent vote à la Knesset avait vu plus de 90 % des députés israéliens s’opposer à la création d’un État palestinien, signe, selon lui, d’un consensus national sur ce sujet.

Selon un sondage israélien, 63% des Israéliens sont préoccupés par la reconnaissance de l’Etat palestinien.

Le Liban doit entamer des négociations directes

Sur le Liban, le Premier ministre israélien, a salué les efforts du gouvernement vers le désarmement du Hezbollah, demandant toutefois « plus que des mots ». Il a demandé à Beyrouth de mener au plus vite des négociations directes avec « Israël ».

La victoire contre le Hezbollah permettra la paix avec le Liban et la Syrie. La paix est possible si le gouvernement continue pour désarmer le Hezbollah, a-t-il aussi dit.

Ordres à ses alliés : Il faut éliminer l’uranium enrichi

Evoquant le rétablissement des sanctions de l’ONU contre Téhéran, attendu samedi, grâce aux efforts de la France, la Grande Bretagne et de l’Allemagne, il a appelé à la « vigilance » contre la menace du programme nucléaire iranien.

Grâce aux frappes israéliennes et américaines de juin contre des sites nucléaires iraniens, « nous avons levé une menace existentielle » contre Israël « et une menace mortelle contre le monde civilisé, nous avons chassé un nuage noir qui aurait pu tuer des millions et des millions de personnes », a-t-il argué, reprenant un discours de propagande israélienne qui représente la menace contre « Israël » comme une menace contre le monde.

« Mais nous ne devons pas permettre à l’Iran de conserver ses capacités nucléaires militaires », les stocks d’uranium enrichi « doivent être éliminés et demain (samedi), les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU contre l’Iran doivent être rétablies », a-t-il ordonné, encore une fois.

Selon Téhéran, près de 400 kg d’uranium enrichi à 60% ont échappé aux frappes américaines qui ont bombardé les derniers jours de la guerre les réacteurs Fordo, Natanz et Ispahan. Depuis les dirigeants occidentaux cherchent à connaitre leur sort

Force est de constater que chaque fois que le Premier ministre israélien s’adresse aux dirigeants occidentaux, ses alliés, il adopte un ton imposant en leur donnant des ordres.

Des haut-parleurs comme pour Hitler

Parmi les choses dont Netanyahu s’est vanté c’est d’avoir fait installer de haut-parleurs dans la bande de Gaza pour que les captifs entendent son discours. Plusieurs régions dans l’enclave n’ont pas entendu sa voix via ces haut-parleurs, ont constaté les médias israeliens. S’adressant aux captifs, il a promis une énième fois de les ramener à la maison.

Selon le site d’information palestinien Quds news, le Premier ministre israélien a presque littéralement emprunté les méthodes nazies dans sa guerre contre les Palestiniens de la bande de Gaza, en faisant installer des haut-parleurs afin de diffuser son discours aux Nations Unies.

Cette initiative était similaire à ce que l’on appelait dans l’Allemagne nazie les « chariots de la propagande sonore », ou « Laucheprecherwagen ». Il s’agissait alors de camions équipés d’énormes haut-parleurs utilisés par le ministre de la Propagande nazi, Joseph Goebbels, pour diffuser les discours et les chants de Hitler et imposer l’écoute obligatoire dans les villages et les petites villes.

Cette idée est née après qu’Hitler n’a pas réussi à impressionner à la radio en raison de sa voix faible et de son bégaiement. Goebbels a conçu un vaste réseau de haut-parleurs pour transmettre ses discours avec clarté et puissance à des dizaines de milliers d’auditeurs.

