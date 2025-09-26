Quatre sources proches des négociations israélo-syriennes ont indiqué à Reuters que « les efforts visant à conclure un accord de sécurité entre la Syrie et Israël ont été entravés à la dernière minute par la demande d’Israël d’ouvrir un corridor humanitaire vers la province de Soueida, dans le sud de la Syrie ».

Ces dernières semaines, la Syrie et « Israël » étaient sur le point de s’entendre sur les grandes lignes d’un accord, après des mois de négociations menées sous l’égide des États-Unis à Bakou, Paris et Londres, et qui se sont accélérées à l’approche de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York cette semaine.

« L’accord visait à établir une zone démilitarisée qui inclurait la province de Soueida, où des violences interconfessionnelles ont fait 2 026 morts en juillet dernier, notamment des exécutions sommaires, des bombardements israéliens et d’autres violences armées », selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Soueida attise le conflit israélo-syrien

Lors de précédentes négociations à Paris, « Israël » a demandé l’ouverture d’un corridor humanitaire vers Soueida pour l’acheminement de l’aide, mais la Syrie a rejeté cette demande, la jugeant contraire à sa souveraineté.

Selon deux responsables israéliens, une source syrienne et une source à Washington au courant des discussions, « Israël » a réitéré sa demande à un stade avancé des négociations.

La source syrienne et la source à Washington ont déclaré que « la nouvelle demande israélienne a fait dérailler le projet d’annoncer un accord cette semaine ». Ce nouveau point de friction n’avait pas été signalé auparavant.

Washington cherche un accord de désescalade

De son côté, l’envoyé américain Tom Barrack, médiateur des négociations entre la Syrie et « Israël, a déclaré mardi que « les deux ennemis jurés étaient sur le point de conclure un « accord de désescalade » aux termes duquel « Israël » cesserait ses attaques et la Syrie s’engagerait à ne déplacer aucun véhicule militaire ni aucun équipement lourd à proximité de la frontière avec « Israël ».

Il a déclaré « qu’il s’agit d’une première étape vers l’accord de sécurité actuellement négocié par les deux pays ». Un diplomate proche du dossier a déclaré que « les États-Unis semblent « revenir sur un accord de désescalade plutôt que sur un accord de sécurité ».

Un responsable syrien a également déclaré à Reuters que « les discussions précédant l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies étaient positives, mais qu’aucune autre discussion n’avait eu lieu avec des responsables israéliens cette semaine ».

Dimanche dernier, la chaîne israélienne Channel 13 a rapporté qu’un « accord a été trouvé sur la plupart des points ou clauses » de l’accord de sécurité en cours d’élaboration avec la Syrie, soulignant que « le principal point de discorde est la liberté de l’armée de l’air israélienne d’opérer dans l’espace aérien syrien ».

Le président syrien de transition, Ahmad al-Sharaa (alias Golani), avait indiqué « qu’un accord avec Israël, négocié par les États-Unis, serait probablement signé dans les prochains jours, affirmant qu’il serait similaire à l’accord de 1974 ».

Source: Médias