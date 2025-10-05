Khalil al-Hayya, haut responsable du Hamas, a fait sa première apparition publique depuis les assassinats ciblés perpétrés par le régime israélien contre des responsables de la Résistance palestinienne à Doha.

Ce responsable de la Résistance, qui dirige l’équipe de négociation du Hamas, s’est adressé à la nation palestinienne samedi 4 octobre, abordant la vague d’assassinats qui a coûté la vie à six personnes, dont son fils Hammam, son directeur de bureau, Jihad Labad et plusieurs membres de son bureau, le 9 septembre.

« Aujourd’hui, nous vivons dans l’ombre de la douleur, mais aussi dans l’ombre de la fierté et de la dignité », a déclaré Hayya.

Il a exprimé sa profonde tristesse face aux pertes humaines, mais s’est néanmoins dit fier des martyrs de cette attaque, y compris son fils, qui ont sacrifié leur vie en luttant en faveur de la cause palestinienne ayant pour objectif la libération de l’occupation et de l’agression israéliennes soutenues par les États-Unis.

Il a précisé qu’il ne pouvait faire aucune distinction entre ces victimes et les autres habitants de Gaza, qui périssent chaque jour à cause de l’agression meurtrière du régime israélien, notamment depuis le début de la guerre génocidaire en octobre 2023.

« Je ne fais aucune distinction entre eux et les enfants palestiniens de Gaza tués par l’occupation », a-t-il déclaré, « car ils sont tous morts à cause du crime de l’occupation. »

Hommage à plus de 100 ans de lutte

M.Hayya a rendu hommage à plus d’un siècle de lutte palestinienne face au régime israélien et aux plans occidentaux visant à soutenir ce dernier pour concrétiser ses ambitions expansionnistes meurtrières contre le peuple palestinien.

« Nous faisons partie de cette grande famille, la famille du peuple palestinien, et plus particulièrement du peuple de Gaza, qui représente aujourd’hui la nation par sa lutte, sa patience et ses sacrifices, des sacrifices sans pareils dans l’histoire. Cela fait plus de 100 ans que nous luttons pour cette cause palestinienne. »

Le responsable a conclu ses propos en espérant un triomphe divin face aux atrocités, et « un chemin vers la gloire et la victoire de la nation. »

Ces attaques ont eu lieu alors que le Hamas déployait tous ses efforts pour contribuer aux négociations, sous la médiation du Qatar et de l’Égypte, visant à mettre fin au génocide, qui a jusqu’à présent coûté la vie à environ 66 300 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.

Au cours des négociations, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a clairement dressé de nombreux obstacles pour empêcher l’aboutissement des pourparlers, notamment en rejetant les concessions du Hamas.

Ces frappes ont été largement dénoncées à travers le monde, symbolisant la détermination du régime israélien à torpiller les efforts diplomatiques pour poursuivre son agression meurtrière et sa campagne de nettoyage ethnique.

Plus de 66.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, lancée le 7 octobre 2023.

Source: Avec PressTV