Syrie : les forces d’occupation israéliennes ont pénétré dans plusieurs localités de la province de Quneitra et arrêté cinq personnes dans une zone proche de la vallée de Yarmouk, à la frontière avec le plateau du Golan. (Sources syriennes) – Site de la chaîne AlManar-Liban
