Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad Al-Shibani, a souligné la « profondeur des relations syro-libanaises et l’ouverture d’une nouvelle page entre les deux pays, fondée sur le respect mutuel, la coopération et le règlement des questions en suspens au service des intérêts des deux peuples ».

Dans une déclaration à l’issue de sa rencontre avec le président libanais Joseph Aoun vendredi à Beyrouth, Al-Shibani a déclaré : « Nous œuvrons à établir des relations économiques et d’investissement solides, profitant du climat politique international positif envers la région ».

De son côté, Aoun a informé Al-Shibani que « le Liban souhaite renforcer ses relations avec la Syrie sur la base du respect mutuel, de la non-ingérence dans les affaires intérieures et de la coopération dans les domaines politique, économique et sécuritaire, afin d’instaurer la stabilité dans les deux pays ».

Aoun a souligné que « la décision syrienne de suspendre le Conseil supérieur libano-syrien exige la réactivation des relations diplomatiques », ajoutant : « Dans ce contexte, nous attendons la nomination d’un nouvel ambassadeur de Syrie au Liban pour assurer le suivi de toutes les questions par l’intermédiaire des ambassades libanaise et syrienne à Beyrouth et à Damas ».

Al-Shibani a également rencontré le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, au Grand Sérail. La réunion a abordé « des questions d’intérêt commun, notamment le contrôle des frontières et des points de passage, la lutte contre la contrebande, la facilitation du retour des réfugiés, ainsi que la question des détenus syriens au Liban et des Libanais disparus en Syrie ».

La réunion a également porté sur « l’examen des accords bilatéraux afin de renforcer les intérêts mutuels et de s’adapter aux changements ». Elle a également abordé la possibilité « de renforcer la coopération économique et la reconstruction en Syrie, permettant au Liban de contribuer à ce processus ».

Salam a réaffirmé « l’engagement du Liban à bâtir des relations solides et équilibrées avec la Syrie, fondées sur la coopération entre deux États indépendants liés par la géographie et l’histoire ».

Al-Shibani a exprimé sa gratitude « pour les efforts du gouvernement libanais et sa sincère volonté de développer les relations bilatérales », soulignant « la volonté de Damas de poursuivre la coordination et la collaboration dans divers domaines afin de servir l’intérêt commun des deux pays ».

Al-Shibani rencontre son homologue libanais à Beyrouth

Al-Shibani a également rencontré son homologue libanais, Youssef Raji, soulignant que sa visite à Beyrouth « constitue une étape historique dans les relations entre les deux pays ».

Il a ajouté que cette visite « exprime la nouvelle approche de la Syrie envers le Liban » et « la profonde reconnaissance de la Syrie pour le Liban, son respect de sa souveraineté et sa volonté de surmonter les obstacles du passé qui ont marqué les relations entre les deux pays par des tensions sécuritaires ».

Al-Shibani a exprimé sa volonté de surmonter les obstacles du passé avec le Liban, déclarant : « Nous souhaitons faire évoluer les relations entre la Syrie et le Liban, d’une relation sécuritaire tendue à une relation plus avancée ».

Al-Saibani a souligné que la Syrie « entre aujourd’hui dans une nouvelle phase, dix mois après la chute de l’ancien régime : une phase de redressement et de reconstruction, au premier rang de laquelle figure la reconstruction de relations politiques fondées sur la coopération, le respect mutuel, le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures ».

Source: Médias