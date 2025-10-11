Des sources syriennes ont rapporté qu’une force d’occupation israélienne a installé un poste de contrôle militaire entre les villages d’al-Samadaniyya al-Sharqiya et d’al-Ajraf, dans la campagne de Quneitra.

Ces sources ont confirmé que « le nombre de personnes arrêtées par l’armée d’occupation israélienne s’élevait à cinq dans une zone située à l’ouest du village de Saida al-Hanout, dans le sud de la campagne de Quneitra, près de la vallée du Yarmouk, à la frontière du plateau du Golan ».

Il y a deux jours, des sources syriennes locales ont signalé qu’une patrouille militaire israélienne composée de six véhicules a pénétré dans le village de Muallaqa, dans la campagne de Quneitra.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, la patrouille militaire israélienne a installé un poste de contrôle temporaire à l’intérieur du village et ses agents ont fouillé plusieurs habitations.

L’agence de presse syrienne a également rapporté « qu’un jeune homme a été blessé par des tirs des forces d’occupation israéliennes alors qu’il ramassait du bois de chauffage dans la forêt de Jabata al-Khashab, dans la campagne de Quneitra ».

