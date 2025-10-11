Des personnalités et des médias israéliens ont confirmé l’échec de la guerre dans la bande de Gaza, soulignant que « le Hamas a survécu en tant qu’autorité et organisation ».

Avi Issacharoff, expert des affaires palestiniennes au journal Yedioth Ahronoth, a déclaré à la Douzième chaîne israélienne que « l’objectif numéro un fixé par le gouvernement israélien il y a deux ans, à savoir l’éradication du Hamas, n’a pas été atteint. » Il a ajouté que « le Hamas a survécu en tant qu’autorité à Gaza ».

Issacharoff a ajouté « qu’en vertu du cessez-le-feu, les militants du Hamas sont dans les rues, déployés avec leurs armes, se couvrant le visage de masques pour empêcher toute identification, portant des gilets pare-balles et faisant preuve d’une gouvernance efficace ». Il a ajouté : « Le Hamas a survécu en tant qu’autorité, et telle est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd’hui ».

Dans le même contexte, le journaliste et auteur israélien Haim Levinson a déclaré : « Le Hamas a survécu en tant qu’organisation, et c’est un fait établi ».

L’organisation est restée organisée dès le départ, avec des soldats disciplinés, et elle n’a pas cédé pendant deux années difficiles.

Le général de division de réserve Yitzhak Brick a confirmé dans une interview accordée à Israel News 24 que le président américain Donald Trump a sauvé « Israël de lui-même à la dernière minute », qualifiant cela de « miracle ».

Il a ajouté : « À tous ceux qui évoquent aujourd’hui la poursuite de la guerre à Gaza, je tiens à rappeler ce qu’Eyal Zamir (chef d’état-major) a dit, et je l’ai dit avant lui : un piège mortel ». Il a souligné que « l’armée israélienne a été incapable de vaincre le Hamas ».

Brick a souligné que « l’armée ne peut pas libérer des prisonniers par la force des armes, et nous perdrons des centaines de personnes », soulignant : « Nous avons perdu le monde et nous perdrons la capacité d’Israël à faire face aux menaces grandissantes autour de nous ».

Concernant le Hamas, Brick a déclaré : « La guerre est terminée, et le Hamas ne sera pas désarmé ». Il a ajouté que « le Hezbollah se réarme, même si nous lui avons infligé un coup dur ».

Journaliste Doron Kadosh a déclaré à Israel News 24 que « la guerre a pris fin sans que la bande de Gaza ne soit démilitarisée. Le Hamas est resté une organisation opérationnelle dotée d’une direction, tandis que ses armes de tunnels et son contrôle de la bande de Gaza se poursuivent ».

Il a ajouté que « le Hamas a repris le contrôle de zones entières de la bande de Gaza sans force de remplacement », soulignant que « le Hamas ne s’est pas engagé clairement à désarmer, à cesser de s’armer, à cesser de produire des armes ou à creuser des tunnels ».

