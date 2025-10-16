Le prix du pétrole augmente de 1% après que Trump a déclaré que l’Inde cesserait d’acheter du pétrole russe – Site de la chaîne AlManar-Liban
Leb. Communication Grp
Al Manar TV
jeudi , octobre 16 2025
Services d’urgence de Gaza : Un martyr suite aux tirs de l’armée d’occupation israélienne à l’est du camp d’Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza.
UNRWA : Malgré le cessez-le-feu, les autorités israéliennes nous empêchent toujours d’acheminer de l’aide à Gaza
Ministère de la Santé de Gaza : Nous devons mener 400 000 opérations chirurgicales et soigner 170 000 blessés.
Directeur du complexe médical Al-Shifa à Gaza : Nous insistons sur la nécessité pour les prisonniers libérés de bénéficier de soins médicaux spécifiques en raison des tortures subies dans les geôles de l’occupation
Directeur du complexe médical Al-Shifa à Gaza : La situation sanitaire reste dramatique et aucun changement fondamental n’a été constaté
Trump approuve des opérations de la CIA contre le Venezuela. « Washington veut s’emparer des importantes réserves de pétrole », assure Maduro
Le Mossad cherche à recruter des espions au Yémen
Trump à CNN : Je pourrais autoriser « Israël » à reprendre les combats si le Hamas refuse de désarmer
Les ministres des Affaires étrangères du Mouvement des non-alignés (MNA) se déclarent solidaires du Venezuela face aux menaces extérieures
Les Brigades al-Qassam remettent à la Croix-Rouge les corps de deux prisonniers israéliens supplémentaires à Gaza
Depuis 3 heures
16 octobre 2025
Bref
Gaza: « Israël » dit que la date de réouverture du passage de Rafah sera annoncée « ultérieurement »
Série d’arrestations en Cisjordanie. 6 Palestiniens blessés lors d’un assaut israélien contre Naplouse
Les négociations sur la deuxième phase « n’ont pas encore commencé », rapporte un responsable égyptien
