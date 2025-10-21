Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a reçu lundi à Téhéran le représentant spécial du président russe pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev.

Au cours de cet entretien, M. Araqchi a salué « les positions fermes et fondées sur des principes de la Russie au Conseil de sécurité, notamment son refus d’exploiter le mécanisme de règlement des différends prévu par l’accord sur le nucléaire pour rétablir les résolutions révoquées relatives au dossier nucléaire iranien ».

De son côté, M. Lavrentiev a souligné « l’importance du partenariat stratégique entre l’Iran et la Russie », insistant « sur la nécessité de poursuivre les consultations entre les responsables des deux pays sur les questions régionales et internationales ».

Au cours de cet entretien, les deux parties ont également souligné « l’unité de la position irano-russe commune sur les développements régionaux ». Elles ont insisté « sur l’importance de préserver l’unité de la Syrie et de s’opposer à toute atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, tout en empêchant qu’elle ne devienne un terrain propice à la propagation du terrorisme ».

