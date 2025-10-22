Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a limogé mardi soir le chef du Conseil de sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi.

La Douzième chaîne israélienne a rapporté plus tôt que « l’entourage de Netanyahu a laissé entendre à Hanegbi qu’il serait préférable pour lui de démissionner. Face à son refus, Netanyahu a décidé de le limoger ».

Principaux points de désaccord

Parmi les principaux points de désaccord entre Netanyahu et Hanegbi figurent l’opposition de ce dernier à l’opération Gideon 2 et son soutien aux responsables de la sécurité concernant l’accord d’échange de prisonniers.

Hanegbi a également appelé à s’abstenir d’attaquer le Qatar.

Il convient également de noter qu’il n’a pas participé au voyage de Netanyahu aux États-Unis le mois dernier en raison de tensions entre eux.

Détails de la procédure de destitution

Dans une déclaration aux médias, Hanegbi a déclaré que « Netanyahu l’avait informé de son intention de nommer un nouveau président du Conseil de sécurité nationale, ajoutant : « Compte tenu de cela, mon mandat de conseiller à la sécurité nationale et de président du Conseil de sécurité nationale prend fin aujourd’hui. »

Hanegbi a poursuivi : « Le terrible échec du 7 octobre 2023, dont je partage la responsabilité, doit faire l’objet d’une enquête approfondie afin d’en tirer les leçons nécessaires et de restaurer la confiance qui a été brisée. »

Le cabinet de Netanyahu a déclaré : « Le Premier ministre Benjamin Netanyahu remercie Tzachi Hanegbi pour son service à la tête du Conseil de sécurité nationale au cours des trois dernières années et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs et une bonne santé. »

Il a ajouté : « Le Premier ministre a l’intention de nommer immédiatement le vice-président du Conseil de sécurité nationale, Gil Reich, à la tête du Conseil de sécurité nationale par intérim. »

Hanegbi rejoint ainsi une série de responsables de la sécurité qui ont désobéi à Netanyahu au cours des deux dernières années et ont été limogés ou ont démissionné.

Netanyahu a remplacé le ministre de la Guerre Yoav Gallant par Yisrael Katz, le chef d’état-major de Tsahal Herzi Halevi par Eyal Zamir, et le chef du Shin Bet Ronen Bar par David Zinni

Source: Médias