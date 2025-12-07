Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammad ben Abdelrahmane Al Thani, a déclaré samedi que « les négociations visant à consolider le cessez-le-feu dans la bande de Gaza se trouvent à un stade critique ». Il a souligné que « les médiateurs œuvrent de concert à la mise en œuvre de la prochaine phase du cessez-le-feu ».

Ces propos ont été tenus lors d’une table ronde organisée dans le cadre du 23e Forum de Doha, au Qatar, en présence de l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, sur le thème Consolider la justice : des promesses à la réalité tangible.

Le Premier ministre a également fait remarquer que « le monde assiste à une escalade sans précédent des crises en raison de l’absence de responsabilité, et qu’il est nécessaire de rétablir la confiance dans le droit et dans un système international plus juste », indiquant ainsi que la justice fait souvent défaut.

Il a affirmé que « lorsque les crises sont gérées selon la logique de la force plutôt que selon celle du droit, et lorsque l’agresseur reste impuni, le système international se réduit à un ensemble de solutions inachevées ».

Le ministre turc des Affaires étrangères : les négociations sur la Force de stabilisation à Gaza se poursuivent

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré lors du forum que les négociations concernant la Force de stabilisation à Gaza se poursuivaient, notamment sur son mandat et ses règles d’engagement.

Il a affirmé que « l’objectif principal de la Force de stabilisation à Gaza devrait être de séparer les Israéliens et les Palestiniens à la frontière ».

Le Forum de Doha se poursuit samedi et dimanche.

Source: Médias