Le quotidien israélien Israel Hayom a rapporté samedi soir que « le président américain Donald Trump fait pression pour une transition rapide vers la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, avant même la récupération du corps du dernier prisonnier israélien ».

Le journal a indiqué que « l’administration Trump exerce une forte pression pour accélérer cette transition, une initiative qui témoigne de la volonté de Washington de dicter le rythme des négociations en cours ».

Le site Axios a cité samedi des responsables américains affirmant que le président Trump entend annoncer la transition vers la deuxième phase du « processus de paix» dans la bande de Gaza avant Noël.

Ces mêmes responsables ont ajouté « qu’ils s’attendent à une rencontre entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et Donald Trump avant la fin du mois pour discuter de la prochaine étape de l’accord sur Gaza ».

Il y a deux jours, le bureau du Premier ministre israélien a indiqué que « le corps d’un prisonnier israélien se trouve toujours à Gaza ».

Source: Médias