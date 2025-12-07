Cheikh Ghazal Ghazal, plus haute autorité spirituelle de la communauté alaouite et chef du Conseil islamique suprême alaouite en Syrie et à l’étranger, a annoncé « une grève générale et généralisée touchant tous les secteurs de la vie. La population est invitée à rester chez elle du 8 au 12 de ce mois, en guise de protestation pacifique au régime du président Ahmad al-Charaa (alias Golani).

Dans une déclaration, cheikh Ghazal Ghazal a affirmé : « On s’attendait à ce que la chute de la tyrannie marque la fin de ce qui restait de cette patrie sous la bannière de la liberté. »

Il a ajouté : « Ils veulent célébrer par la force, en remplaçant un régime oppressif par un autre encore plus oppressif. Ils ont arrêté, tué, massacré, kidnappé et brûlé des gens, et maintenant ils menacent nos moyens de subsistance, nous licencient, nous mutent, nous oppriment et nous intimident, pour nous forcer à participer à des célébrations bâties sur notre sang et nos souffrances, pour nous réduire au silence.»

Ces déclarations interviennent alors que des événements se déroulent à travers la Syrie pour commémorer le premier anniversaire de la chute de l’ancien régime de Bachar el-Assad.

Auparavant, cheikh Ghazal Ghazal a affirmé qu’il n’y aurait aucun compromis sur la satisfaction de toutes les revendications, déclarant : « Nous ne demandons rien d’autre que la justice, et nous n’accepterons rien de moins. »

Il a précisé que « le message concernant le droit à l’autodétermination par le biais du fédéralisme et de la décentralisation politique, la cessation des massacres et la libération de milliers de civils et de militaires détenus a été reçu ».

Il a également souligné que « toute attaque visant la communauté alaouite ne restera pas sans réponse ; elle se heurtera au contraire à un déferlement de résistance et à une détermination sans faille », affirmant : « Nous n’accepterons pas un émirat politique islamique centralisé qui nous massacre en raison de notre identité relligieuse. »

