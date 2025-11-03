L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a signalé une escalade récente des violences des colons en Cisjordanie, atteignant un niveau record depuis plus de dix ans.

Dans un communiqué publié, le 2 novembre, l’agence a déclaré que le mois dernier avait été « le plus violent de ces 12 à 13 dernières années, depuis le début de la documentation régulière de ces violations ».

L’UNRWA a expliqué que la plupart des agressions « se sont concentrées pendant la saison des récoltes d’olives, les agriculteurs palestiniens étant pris pour cible et privés d’accès à leurs terres, ce qui menace leurs moyens de subsistance, dans un contexte d’augmentation des attaques armées et des incendies criminels visant leurs biens ».

L’agence onusienne a également noté dans un rapport récemment publié la poursuite des déplacements forcés de Palestiniens de leurs terres, en particulier dans le nord de la Cisjordanie (camps de réfugiés de Jénine, Tulkarem et Nour Shams), qui coïncident avec l’expansion des colonies, la démolition et leur expulsion de leurs maisons, entraînant le déplacement de centaines de familles palestiniennes ».

Les attaques ont notamment consisté en des jets de pierres, des tirs d’armes à feu, des incendies visant les voitures et les biens, ainsi que l’expulsion de Palestiniens de leurs terres agricoles, ce qui a incité l’UNRWA à avertir que cette escalade ouvre la voie à de nouvelles annexions israéliennes de terres palestiniennes.