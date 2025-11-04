Le ministère de la Santé de Gaza a fermement condamné les crimes horribles commis par les forces israéliennes contre les Palestiniens enlevés, dont les corps ont été restitués par les forces d’occupation.

Dans un communiqué publié le lundi 3 novembre, après la restitution par ‘Israël’ de 45 corps de Palestiniens enlevés, le ministère a indiqué que les corps retrouvés témoignent de la brutalité et des mutilations infligées aux victimes.

Il a ajouté que le visage de certains enlevés avait été brûlé pour dissimuler leur identité et que leurs organes internes avaient été sauvagement arrachés.

Le ministère a également critiqué les organisations de défense des droits de l’homme et les tribunaux internationaux pour leur silence face aux violations commises par le régime israélien.

Il a affirmé que les corps mutilés des Palestiniens enlevés mettaient au grand jour l’hypocrisie et le silence honteux de la communauté internationale face aux crimes israéliens.

Le ministère palestinien a souligné que les équipes médicales et les familles des personnes enlevées rencontrent d’immenses difficultés pour identifier les corps en raison des mutilations extrêmes, des tortures et des mauvais traitements, les dépouilles portant des traces évidentes de brutalité.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre, le Hamas a libéré 20 captifs israéliens vivants et restitué 20 corps.

Pour sa part, ‘Israël’ a libéré 250 prisonniers palestiniens purgeant de longues peines et 1 718 autres prisonniers arrêtés à Gaza après le début du conflit le 7 octobre 2023.

Les familles palestiniennes identifient les restes de leurs proches restitués par ‘Israël’, grâce à leurs caractéristiques physiques ou à leurs vêtements reconnaissables.

Les services médico-légaux de Gaza sont hors service en raison du blocus israélien prolongé et de la destruction des laboratoires essentiels.

Selon la Campagne nationale palestinienne pour la récupération des corps des martyrs, ‘Israël’ détenait 735 corps palestiniens dans ce que l’on appelle des « cimetières des nombres », avant le cessez-le-feu.

Le journal israélien Haaretz rapporte que l’armée d’occupation israélienne détient actuellement environ 1 500 corps palestiniens de Gaza sur la base militaire de Sde Teiman, dans le sud de la Palestine occupée.

Depuis octobre 2023, plus de 68 800 personnes – principalement des femmes et des enfants – ont été tuées et plus de 170 600 autres blessées dans la guerre génocidaire israélienne contre Gaza.

Source: Avec PressTV