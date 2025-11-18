Les médias russes ont rapporté lundi qu’une tentative d’assassinat visant le secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe, Sergueï Choïgou, avait été déjouée au cimetière Troïekourov de Moscou.

Selon des sources citées par les médias russes, les auteurs présumés ont tenté de déclencher un engin explosif pendant que M. Choïgou se recueillait sur les tombes de ses proches.

« Les sources ont également confirmé l’arrestation de tous les suspects et le démantèlement de leur complot », toujours selon les médias russes.

Choïgou a été ministre de la Défense de la Russie de 2012 à 2014 avant d’être nommé secrétaire du Conseil de sécurité par le président Vladimir Poutine, devenant ainsi le principal conseiller en matière de sécurité du pays.

