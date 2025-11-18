Les forces d’occupation israéliennes ont tué et blessé de nouveaux civils palestiniens lors de frappes aériennes sur la bande de Gaza, en violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu avec le Hamas.

Au moins quinze civils palestiniens, dont des enfants, ont été blessés, lundi soir, dans le quartier de Daraj, à Gaza, après une frappe de drone israélienne ; l’un d’eux se trouve dans un état critique.

Les premières informations indiquent que le drone a visé un rassemblement de personnes déplacées près de l’école Asad As-Saftawi, en tirant des balles et en larguant des bombes.

En outre, deux civils palestiniens ont été tués lorsque les forces israéliennes ont pris pour cible le quartier de Chouja’iyya, dans la ville de Gaza.

Conformément aux dernières données officielles, depuis le déclenchement de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza en octobre 2023, ‘Israël’ a tué 69 490 personnes et blessé plus de 170 700 autres.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a averti que des centaines de milliers de personnes déplacées s’apprêtent à passer leur troisième hiver à Gaza, sans produits de première nécessité, dans des tentes délabrées.

Selon l’agence onusienne, plus de 13 000 familles déplacées vivant dans des abris de fortune ou sous des tentes ont déjà été touchées par les récentes inondations, aggravant des conditions humanitaires déjà dramatiques.

Le Hamas et ‘Israël’ ont convenu le mois dernier d’un cessez-le-feu à Gaza négocié par les États-Unis, censé mettre fin à la guerre génocidaire menée depuis deux ans par ‘Israël’ contre les Palestiniens dans le territoire assiégé.

La trêve est entrée en vigueur le 10 octobre, pourtant ‘Israël’ continue de la violer en menant des frappes aériennes, des incursions, des fusillades et des arrestations.

Cet accord constitue la première phase du plan de cessez-le-feu en 20 points du président américain, Donald Trump, pour Gaza ; les étapes suivantes devant être négociées ultérieurement.