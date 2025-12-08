« Nous rejetons la normalisation (avec ‘Israël’) et respectons la trêve. Nous reviendrons ensuite aux principes adoptés lors du Sommet arabe de Beyrouth », c’est ce qu’a déclaré l’ancien dirigeant du Parti socialiste progressiste du Liban, Walid Joumblatt.

Et d’ajouter: « Nous sommes attachés à des principes, tels la terre et la souveraineté. Par terre, nous entendons tout ce qui se trouve au-dessus et en dessous. »

Ces propos ont été tenus dimanche après la visite de M. Joumblatt au président du Parlement libanais, Nabih Berri, à Aïn al-Tineh, en présence du député Taymour Joumblatt, chef du bloc Rassemblement démocratique, et de l’ancien ministre Ghazi Aridi.

Joumblatt a insisté : « Nous refusons de négocier sous le feu avec l’ennemi israélien. »

Et de renchérir: « Simon Karam, nommé à la tête de la délégation de négociation, est un négociateur chevronné, mais nous négocions dans le but de consolider le cessez-le-feu, d’obtenir le retrait israélien et d’assurer le retour des habitants dans leurs villages.»

Joumblatt a en outre appelé au « renforcement de l’armée libanaise », rappelant son soutien aux « mesures prises par l’armée au sud du fleuve Litani ».