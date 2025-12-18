Léon XIV dénonce l’application de l’IA dans le domaine militaire – Site de la chaîne AlManar-Liban
عربي
En
Es
Leb. Communication Grp
Al Manar TV
À propos
Contact
Archives
jeudi , décembre 18 2025
Menu
Moyen-Orient
Monde arabe
Monde islamique
Asie et Afrique
Amérique et Europe
Services
Accueil
Articles
Hezbollah
Fréquences d'al-Manar TV
En direct
Washington approuve la seconde vente d’armes à Taïwan. Pékin l’appelle à les « cesser immédiatement ».
Soudan: vaste attaque de drones dans l’est, coupure de courant dans plusieurs villes
Londres « condamne fermement » la peine infligée à un de ses ressortissants par la Russie (Foreign Office)
Léon XIV dénonce l’application de l’IA dans le domaine militaire
Nouvelle frappe américaine dans le Pacifique, une centaine de morts en trois mois
Téhéran: Al-Manar reçoit le premier prix des médias les plus influents
Médias israéliens : Le Conseil de transition du Sud du Yémen promet la reconnaissance d’Israël en échange de l’indépendance
Une série de frappes israéliennes intensives ciblent le sud du Liban et la Bekaa
‘Israël’ étudie une éventuelle implication iranienne dans l’assassinat d’un expert nucléaire juif aux États-Unis
Maduro: le plan US visant à faire du Venezuela une colonie « n’aura jamais lieu »
Léon XIV dénonce l’application de l’IA dans le domaine militaire
Depuis 3 heures
18 décembre 2025
Commentaires
Articles liés
Soudan: vaste attaque de drones dans l’est, coupure de courant dans plusieurs villes
Londres « condamne fermement » la peine infligée à un de ses ressortissants par la Russie (Foreign Office)
Nouvelle frappe américaine dans le Pacifique, une centaine de morts en trois mois
X
Urgent
Brésil
Canada
France
GB
Russie
Afrique du sud
Chine
Congo
Côte d’Ivoire
Deux Corées
Inde
Japon
Irak
Ligue arabe
Algérie
Libye
Maroc
Mauritanie
Arabie saoudite
Bahreïn
EAU
Koweit
Oman
Qatar
Afghanistan
Bengladesh
Iran
Kirghizstan
Mali
Nigéria
Pakistan
Egypte
Entité sioniste
Jordanie
Liban
Palestine
Secrétaire général du Hezbollah
Sénégal
Syrie
Tunisie
Turquie
UE
Ukraine
USA
Venezuela
Vietnam
Yémen
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
plus...
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
plus...