Un groupe de 40 membres de la Force aérienne spéciale britannique (SAS) est arrivé samedi à l’aéroport d’Al-Ghaydah dans le gouvernorat d’Al-Mahra à l’est du Yémen, a rapporté, le dimanche 8 août le site d’information britannique Express.

Raison invoquée : « traquer les combattants Houthis (Ansarullah) accusés d’être responsables de l’attaque contre le pétrolier israélien Mercer Street, au cours de laquelle un Roumain et un Britannique ont péri ».

Le rapport d’Express a révélé que cette force comprend également une unité spécialisée dans les équipements électroniques capables d’interrompre les communications.

Et d’ajouter : « Le SAS coopère avec une force spéciale américaine déployée dans la région pour aider à former une unité d’élite de commandos au sein de l’armée saoudienne».

Selon cette source : « on craint que Téhéran ait remis aux Houthis le drone qui a attaqué le Mercer Street ». Et d’ajouter : « Les services de renseignement américain et israélien pensent que le drone à longue porté a été lancé depuis l’est du Yémen ».

La Grande-Bretagne, les États-Unis, Israël et la Roumanie ont accusé l’Iran d’être derrière cette attaque qui a lieu le 29 juillet dans la mer d’Oman, mais Téhéran a catégoriquement rejeté ces allégatioons.