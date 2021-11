Des dizaines de Juifs de l’organisation juive antisioniste Neturei Karta se sont rassemblés le lundi 29 novembre devant le siège des Nations Unies à New York, pour célébrer la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

Les manifestants juifs haredim ultra-orthodoxes ont brandi des banderoles avec des slogans hostiles au sionisme et des drapeaux palestiniens et scandé des slogans contre « Israël » et soutenant la Palestine.

