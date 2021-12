Le porte-parole des forces armées yéménites, Yahya Sarii, a brossé un tableau sur l’opération de « l’aube du désert (Fajr al-Sahra’a) » au cours de laquelle l’armée yéménite et les forces d’Ansarullah ont libéré une grande superficie de la province d’al-Jawf (nord), a rapporté la télévision yéménite AlMasirah.

« Au cours des premières heures, nos forces ont réussi à écraser les forces ennemies, et ce alors que l’ennemi était en train de dépêcher des mercenaires sur la ligne de front de la guerre », a ajouté le général Sarii.

En allusion aux frappes aériennes d’envergure de la coalition saoudienne, il a annoncé que « l’ennemi a effectué plus de 60 frappes aériennes pour empêcher, en vain, l’avancée de nos forces ».

Le porte-parole des forces armées yéménites a ensuite indiqué: « que cette opération a eu pour résultat la libération d’environ 1 200 kilomètres carrés, dont la province d’al-Jawf, à l’exception de certaines zones désertiques. »

« Dans le cadre de l’opération Fajr al-Sahra’a, 35 effectifs de l’ennemi ont été tués et 37 autres blessés. 45 militaires ont été capturés. Nos forces ont réussi à détruire 15 véhicules blindés ennemis et ont obtenu beaucoup de butin dont des armements semi lourds et légers », a noté le général Sarii.

« Notre unité de défense aérienne a réussi à abattre un drone américain de type ScanEagle. Nos unités de missiles et de drones ont participé à la libération de la zone d’al-Yatmah, frappant des cibles militaires de l’ennemi aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Yémen », a-t-il précisé.

Il a ensuite fait allusion au rôle des tribus d’al-Jawf qui ont joué un rôle important et efficace dans la libération de cette province et qui ne cèdent pas aux occupants étrangers.

« Les habitants d’al-Jawf en ont assez de l’ingérence flagrante saoudienne, qui les a empêchés de creuser des puits et d’utiliser les eaux souterraines. Nous révélerons bientôt des documents sur l’implication saoudienne dans cette affaire », a-t-il souligné.

Plus loin dans ses propos, le général Sarii a déclaré que le nombre de frappes aériennes ennemies sur Sanaa et certaines autres provinces avait dépassé 500 fois au cours des deux dernières semaines.

« Nous avons des options devant nous pour répondre à ces attaques, qui ne mèneront à nulle part. L’ennemi ne pourra pas perturber la détermination des Yéménites, et sa guerre psychologique n’affectera pas l’esprit inébranlable des Yéménites », a-t-il ajouté.

Cela intervient alors que mardi soir dans la nuit, deux explosions ont eu lieu à l’aéroport d’Ataq et une autre dans la caserne Al-Alam, qui constituent les deux principaux quartiers généraux de la coalition saoudo-émiratie.

L’aéroport d’Ataq, dans le sud du Yémen, dans la province de Shabwa, a été le théâtre de deux fortes explosions la nuit dernière. Une explosion a également secoué la base d’al-Alam dans la même province. Ces trois explosions ont fait des victimes.

La première explosion a eu lieu au siège de la coalition saoudienne à l’aéroport d’Ataq et la seconde à l’entrée de l’aéroport. Des dizaines de forces occupantes ont été tuées et blessées, selon des sources locales. Des rapports font également état de la mort de deux officiers émiratis.

Les secouristes sont entrés dans l’aéroport après l’explosion. La cause de ces explosions reste encore inconnue. Des avions de chasse saoudiens survolaient également la zone au moment des attaques.

Source: Avec PressTV