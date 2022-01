Les médias israéliens ont rapporté, mardi soir 11 janvier, qu’un soldat israélien avait été blessé lors d’une opération à la voiture bélier par un jeune Palestinien au nord de Ramallah.

Le journal israélien Maariv a déclaré « qu’un soldat israélien a été heurté par un Palestinien près de la colonie Halamish, à l’ouest de Ramallah. Le soldat blessé a été transféré à l’hôpital par un hélicoptère ».

Le journal, citant un porte-parole de l’armée d’occupation israélienne, a déclaré que « les forces d’occupation ont arrêté deux Palestiniens qui se trouvaient dans la voiture au moment de l’opération ».

En réaction, le porte-parole du Hamas Hazem Qassem a qualifié «d’héroïque l’opération menée par l’un des héros de notre révolution populaire en Cisjordanie contre les soldats de l’armée d’occupation criminelle au nord-ouest de la ville de Ramallah», rapporte la télévision libanaise AlMayadeen.

Et d’ajouter : : « L’intensification des opérations de la résistance dans toutes les villes de la Cisjordanie est une réponse naturelle à l’existence de l’occupation et à sa politique criminelle contre notre peuple, nos lieux saints et nos prisonniers héroïques ».

« Cette opération confirme, une fois de plus, que la révolution en Cisjordanie ne s’apaisera qu’après l’expulsion de l’occupant et de ses colons et la réalisation des objectifs de notre peuple : la libération (de la Palestine) et le retour des réfugiés », a souligné M.Qassem.

Pour sa part, la direction des comités de résistance en Palestine et son bras militaire, les Brigades Nasser Salaheddine, ont salué « l’opération héroïque, près de la colonie de Halamish, qui prouve l’insistance de notre peuple palestinien à poursuivre la voie de la résistance, sous toutes ses formes, afin d’affronter l’ennemi sioniste, quel qu’en soit le prix ».

De même, le Front populaire de la libération de la Palestine a confirmé que « cette opération envoie des messages forts à l’ennemi sioniste et à son gouvernement fasciste, selon lesquels le peuple palestinien est déterminé à affronter et à répondre aux crimes continus de l’occupation contre notre peuple ».

Un vieil homme tué par l’occupation

S’agissant des crimes de l’occupation, un palestinien âgé de 80 ans est décédé, ce mercredi 12 janvier, à l’issue de son arrestation par les forces d’occupation. Omar Asaaad est originaire de la localité de Jaljilya, au nord de Ramallah en Cisjordanie, a rapporté le site PalToday.

Et d’ajouter: « Le martyr rentrait chez lui tard dans la nuit, lorsque les soldats de l’occupation, qui menaient des perquisitions dans le village, l’ont arrêté, agressé, menotté et lui ont bandé les yeux. Ils l’ont abandonné sur le sol après s’être retirés. Il a été retrouvé mort par les habitants du village après le retrait des soldats d’occupation, vers 4h00 du matin ».

12 blessés dans des affrontements avec l’occupation

Par ailleurs, des dizaines de jeunes Palestiniens ont été blessés lors d’affrontements qui ont éclaté, mardi soir, avec les forces d’occupation israéliennes, près du poste de contrôle militaire de Beit El près de l’entrée nord de la ville d’Al-Bireh, en Cisjordanie occupée, a indiqué le site palestinien CPI.

Selon le Croissant-Rouge, 12 civils ont été blessés, dont 5 par balles et 7 par des gaz lacrymogènes. Les jeunes palestiniens exprimaient leur colère après la prise d’assaut par l’occupation de l’université de Birzeit, au nord de Ramallah. 5 étudiants ont été arrêtés, dont deux blessés par les tirs d’occupation.