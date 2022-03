Le ministère russe de la Défense a déclaré, le samedi 19 mars, que le régime de Kiev prévoit de cibler les employés et les installations diplomatiques des États-Unis et d’autres pays occidentaux dans la ville de Lviv, et en imputer la responsabilité aux forces russes.

Un porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konashenkov, a confirmé dans un communiqué de presse « qu’un employé du service de sécurité ukrainien s’était rendu aux soldats russes et avait rendu compte des opérations terroristes prévues par les militants du bataillon ukrainien Azov contre le personnel et les installations des missions diplomatiques des États-Unis et d’autres pays occidentaux dans la ville de Lviv ».

« Le régime nationaliste de Kiev envisage de présenter les attaques contre les installations diplomatiques des États-Unis et des pays occidentaux comme une attaque menée par les forces armées russes », a-t-il ajouté.

M.Konashenkov a en outre déclaré que les forces armées russes avaient pénétré la défense du bataillon Ider, avancé de 5 kilomètres et tué jusqu’à 30 militaires.

Le porte-parole a également annoncé que l’aviation russe a détruit, le 19 mars, 59 cibles liées à l’infrastructure militaire de l’Ukraine, dont 3 centres de commandement, un système de lancement de missiles multiples et deux stations radar près de la ville de Bogodukhov.

Pour sa part, Kiev a admis avoir perdu l’accès à la mer d’Azov, après que les forces russes ont resserré leur emprise sur le port principal de Marioupol.

L’opération militaire russe en Ukraine est entrée dans son 25e jour, alors que l’armée russe continue de détruire des cibles militaires ukrainiennes, tandis que l’Occident continue de fournir à Kiev des armes tout en apportant un soutien matériel et politique.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen