Le Média de guerre de la Résistance islamique au Liban a diffusé, ce dimanche 31 juillet à 11h00 (heure locale), une vidéo sous-titrée en hébreu dans laquelle on entend la menace du secrétaire général du Hezbollah à l’adresse des Israéliens et des ‘médiateurs’ américains: « Jouer avec le temps est inutile »

Puis, apparait l’inscription de la date 09-06-2022 et la mise dans le collimateur de la résistance d’une plateforme avec les détails suivants :

Arendal Spirit

E 34 17 28.1334

N33 11 56.6086

Plate-forme flottante pour logement et soutien

Enregistrée aux Bahamas

Longueur * Largeur

75 * 75 mètres

Effectif : 67 personnes

Après cela, on voit l’inscription suivante :

Distance à 90 km des côtes libanaises

Un navire est dans le viseur :

FPSO Energean Power

E 34 17 1.5577

N 33 12 14.6911

Navire de production et de stockage

Enregistré à Singapour

Longueur * Largeur * Hauteur

227 * 50 *100 mètres

Effectif: 113 personnes

Un second navire apparait le collimateur

Le navire de forage

Stenna Icemax

E 34 19 11.0065

N 33 14 2.5734

Navire de forage et d’exploration

Enregistré en Grande Bretagne

Longueur * Largeur * Hauteur

227.8 * 42 * Plus de 19 mètres

Effectif: 134 personnes

Ensuite, un missile de précision du Hezbollah est mis en relief.

Puis la date de 30-07-2022,

après laquelle on mentionne que les deux navires Stenna Icemax et Energean Power sont en contact avec la plateforme Arendal Spirit.

La vidéo se termine par le logo du Hezbollah sous lequel est inscrit le verset coranique suivant : « Ce sont des armées vouées à la noyade ».

Interprétation de la vidéo

En réaction, un des analystes libanais a expliqué : Pour ceux qui n’ont pas compris la vidéo diffusée par le Média de guerre.

La vidéo a été filmée de l’intérieur de la cabine de contrôle des missiles sol-mer.

Et les navires qu’on voit dans la vidéo apparaissent sur l’écran radar de la plate-forme des missiles, et la case verte signifie que ce navire est dans la cible et en un clic, il pourrait se tranformer en débris.

Reprise des pourparlers avant la fin de l’ultimatum du Hezbollah

Rappelons que l’envoyé américain, Amos Hochstein, devrait arriver ce dimanche 31 juillet au Liban, dans le but d’organiser un nouveau cycle de pourparlers qui devrait être décisif, avant la fin de l’ultimatum du numéro un du Hezbollah.

Sayed Hassan Nasrallah a mis en garde l’entité sioniste contre l’imminence d’une confrontation, au cas où elle entame l’extraction du gaz dans le gisement contesté de Karish, avant un accord avec le Liban sur les frontières maritimes avec la Palestine occupée.

« Il n’y aura pas d’extraction de pétrole dans toute l’entité israélienne si le Liban ne prend pas son droit », avait-il menacé.

Le numéro un du Hezbollah a menacé que la riposte de la résistance ira « au-delà de Karish », faisant allusion aux gisements internes exploités par les Israéliens.

La date d’extraction a été fixée par les Israéliens pour le mois de septembre prochain.

Source: AlManar