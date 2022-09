Les médias israéliens ont rendu compte de la mort d’un soldat israélien en Ukraine. L’information a été confirmée par le site d’information russe sur Telegram Intel Slava selon lequel ce militaire s’appelle Dmitro Fialka.

Âgé de 34, il avait combattu pendant la guerre 2006 contre le Hezbollah au Liban dans le cadre de la Brigade Nahal, indiquent les médias israéliens.

Il a été tué dans la région de Lviv dans les combats contre les russes et le ministère israélien des Affaires étrangères mènent des tractations pour restituer sa dépouille.

Selon les médias, Dmitry est allé au front en tant que volontaire dans les premiers jours de la guerre. D’origine ukrainienne, il combattait dans les rangs de l’organisation extrémiste Right Sector (Secteur Droit) bannie en Russie, selon Intel Slava.

Celle-ci a été fondée en tant que confédération paramilitaire en novembre 2013, durant les événements relatifs à Euromaïdan, pendant lesquels il a joué un rôle notable, puis s’est structuré en parti politique en mars 2014.

Alors que plusieurs médias occidentaux le qualifient de groupe nationaliste, de groupes d’extrême droite, d’autres comme le Die Welt, le New York Times et Le Monde diplomatique ont décrit certains des groupes constitutifs du Secteur droit comme étant d’extrême droite, néofascistes ou néonazis, tout en indiquant qu’il se distanciait de l’antisémitisme.

Le journal israélien Haaretz a rapporté que Secteur droit et Svoboda ont distribué des traductions récentes de Mein Kampf et des Protocoles des Sages de Sion sur la place Maïdan.

Or, le groupe a pris part à des manifestations de soutien à ‘Israël’ dans la ville de Dnipro le 28 juillet 2014, en déclarant : « Nous, comme Israël, apprenons l’unité, apprenons à aimer et à défendre leur pays, en guerre contre l’ennemi le plus odieux et le plus vil, le terrorisme».

Lors de la guerre en Ukraine en 2022, les volontaires de Secteur droit ont combattu lors du siège de Marioupol et de l’offensive de l’Ukraine orientale.

En juin 2022, le ministère russe de la Défense a publié un récapitulatif du nombre de « mercenaires étrangers » prenant part à la guerre contre les troupes russes en Ukraine. Selon la publication, depuis le 24 février, 35 citoyens israéliens sont venus en Ukraine pour combattre, 9 d’entre eux sont morts au combat, 8 sont partis, 17 restent en Ukraine.

Source: Divers